Adriana Volpe: "Con Magalli non è stato un equivoco. Non scrivete titoli così". Pace fatta si fa per dire

Amici come prima. O forse no. Tra Giancarlo Magalli e Adriana Volpe sembrava pace fatta, almeno a leggere alcuni titoli di ieri che parlavano di abbracci in tribunale e di un "assurdo equivoco", ma la conduttrice ha subito controbattuto via storia di Instagram.

Le parole di Adriana Volpe

Riprendendo un paio di titoli, uno su Leggo l'altro su Di Lei, la Volpe ha infatti sottolineato il termine "equivoco" e poi ha precisato: "Vi prego, nel rispetto di due processi e due sentenze di condanna, non scrivete titoli come "Assurdo Equivoco", perché annullano tutti gli sforzi e le lotte che ho fatto in questi sette anni. Di "equivoco" non si può proprio parlare".

Magalli-Volpe: cos'era successo

I due ex colleghi si erano dati battaglia in tribunale dopo una serie di dichiarazioni di Magalli. La Volpe lo aveva querelato per un'intervista su Chi e un post pubblicato da Magalli su Facebook, in cui il conduttore scriveva che le donne si sentirebbero insultate a sapere come fa Adriana Volpe a lavorare in Rai da 20 anni.

In entrambi i casi, si contestava una diffamazione che avrebbe lanciato ombre sulla carriera professionale della Volpe. E in entrambi i casi, il giudice ha riconosciuto il reato di diffamazione, condannando Magalli a un risarcimento. Se il poco feeling era già intuibile sul piccolo schermo, è su stampa e social che era poi esploso il contenzioso: dichiarazioni pubbliche, frecciate su Facebook e televisive, fino a quando la Volpe aveva, appunto, querelato l'allora collega.

Com'era finita

L'ultimo capitolo di questa vicenda si è svolto lo scorso 2 ottobre, a sette anni dai fatti. Poco dopo la sentenza, Magalli ha rilasciato un'[intervista al Corriere Della Sera in cui, tra le altre cose, ha raccontato anche della riconciliazione avvenuta tra i due in Tribunale:

"L'altro giorno in tribunale - ha dichiarato- dopo l'ennesima e sfiancante udienza, non ne potevamo più. E allora ci siamo abbracciati, commossi, come se tutto fosse stato un assurdo equivoco e per me così è stato. Non volevo offendere nessuno. Anzi, con Adriana ci siamo detti che quasi quasi potremmo fare un programma assieme. Che sollievo".

Tutto finito ed è bene quel che finisce bene? Forse. Ma se per Magalli è stato un "equivoco", la Volpe non sembra essere della stessa idea. To be continued...