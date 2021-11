Giancarlo Magalli fa di tutto per non pronunciare “volpe” in diretta (VIDEO)

Giancarlo Magalli, durante un quiz del nuovo programma Una parola di troppo, ha fatto di tutto per non pronunciare la parola volpe, cognome della sua acerrima nemica Adriana: ecco il video.

Giancarlo Magalli ha cancellato la parola "volpe" dal suo vocabolario e non riesce a pronunciarla: il conduttore, durante la seconda puntata del quiz Una parola di troppo, non è riuscito a dare la soluzione. La parola in questione era proprio "volpe", evidentemente gli ricordava troppo Adriana, l'attuale opinionista del Grande Fratello Vip 6, con cui ha intrapreso una faida da qualche anno.

La lunga querelle tra Adriana Volpe e Giancarlo Magalli non è ancora finita, anzi ogni occasione è buona per riproporla, come è successo qualche settimana fa con il selfie tra il conduttore e Sonia Bruganelli. Dopo lo scatto pubblicato dalla moglie di Paolo Bonolis sui social, Adriana aveva commentato: "Dio li fa e poi li accoppia", una polemica continuata anche negli studi del reality condotto da Alfonso Signorini.

Ora Giancarlo Magalli conduce Una parola di troppo, quiz pomeridiano in onda su Rai2. Nella seconda puntata del programma gli autori hanno voluto tendere una scherzosa trappola al presentatore. Una delle risposte che i concorrenti dovevano dare corrispondeva proprio al cognome della rivale odiatissima. "Non voglio pensare che parola possa essere, ma lo dobbiamo dire" ha detto Magalli ai concorrenti e poi ha aggiunto "Ma è quella parola là. Esatto, proprio quella parola".

Alla fine Giancarlo Magalli non ce l'ha fatta, dopo il blocco dello scrittore abbiamo scoperto che esiste anche il "blocco della Volpe" e che Magalli continua a divertirsi punzecchiando la sua ex collega de I Fatti Vostri.