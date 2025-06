L'Isola dei famosi, quanto ha guadagnato Mario Adinolfi in sei settimane? Svelati i "cachet d'oro" del reality

L'edizione 2025 de L'Isola dei Famosi continua a far parlare di sé, non solo per le dinamiche tra i naufraghi e le sfide estreme in Honduras, ma anche per i cachet stellari percepiti da alcuni concorrenti. A fare chiarezza ci ha pensato il giornalista Alberto Dandolo, che sull'ultimo numero del settimanale Oggi ha svelato i compensi settimanali dei partecipanti più pagati. E in cima alla lista, con una cifra che ha subito fatto discutere, troviamo Mario Adinolfi.

Il caso Adinolfi: tra provocazioni e record di stipendio

Mario Adinolfi

Secondo quanto riportato dal magazine, il giornalista percepirebbe ben 15 mila euro a settimana, guadagnandosi così il primato di naufrago più pagato dell'edizione 2025. Una cifra che supera di gran lunga i compensi degli altri partecipanti, come Patrizia Rossetti, che guadagnerebbe 12 mila euro a settimana, e Loredana Cannata, che si attesterebbe sugli 8 mila.

Un netto salto rispetto all'edizione 2023 condotta da Ilary Blasi: basti pensare che Marco Mazzoli, vincitore di quella stagione, rivelò di aver incassato 6 mila euro a settimana per un totale di dieci settimane, specificando che si trattava comunque di cifre lorde. Ancora più emblematica è la testimonianza di Pietro Fanelli, concorrente non famoso dell'anno scorso, che rivelò di essere stato pagato appena 100 euro al giorno, ovvero 700 euro a settimana.

Una figura controversa

Non sorprende che Adinolfi sia al centro dell'attenzione anche per ben altri motivi. La sua partecipazione ha acceso il dibattito fin dalle prime puntate, complice la sua fama di personaggio divisivo e le sue dichiarazioni controverse sulle adozioni da parte delle coppie gay, espresse nelle prime settimane di permanenza sull'isola.

Mario Adinolfi e gli altri naufraghi sono ormai sull'Isola da cinque settimane: questo significa che, fino a oggi, il giornalista ha incassato circa 75 mila euro, una cifra destinata ad aumentare visto che nell'ultima puntata non è stato nominato e dunque non rischia l'eliminazione. Anzi, per farlo restare e superare qualche momento di crisi, la produzione ha persino invitato in studio mercoledì scorso Giuseppe Cruciani, suo storico amico.

In conclusione, il bottino di Adinolfi e degli altri naufraghi è destinato a crescere ancora: se Mario dovesse arrivare fino al 3 luglio, data in cui è prevista la finale secondo gli ultimi rumors, incasserebbe ben 120 mila euro, considerando otto settimane di programma.