Isola dei Famosi, Zeudi favorita dalla produzione? La segnalazione scatena le polemiche

La nuova edizione de L'Isola dei Famosi non ha ancora fatto il suo debutto ufficiale su Canale 5, ma l'atmosfera attorno al reality è già caldissima. Nelle ultime ore, una segnalazione arrivata a Fanpage ha letteralmente scatenato il caos tra i fan del programma. Al centro della bufera c'è la naufraga Zeudi Di Palma, indicata da alcuni utenti come la presunta vincitrice annunciata a causa di alcuni movimenti sospetti sui social network da parte di conduttori e autori.

La segnalazione su Zeudi Di Palma e perché la teoria non convince

Ma da dove nasce, concretamente, questa accusa di favoritismi? Tutto ruota attorno a un semplice follow su Instagram. Secondo la segnalazione giunta al portale, la conduttrice Selvaggia Lucarelli e uno degli autori del programma seguirebbero sui social esclusivamente l'ex Miss Italia Zeudi Di Palma. Per il popolo del web, questo dettaglio è stato subito interpretato come la prova schiacciante di una raccomandazione e di una vittoria già decisa a tavolino nelle Filippine, dove sono attualmente in corso le registrazioni della sesta puntata.

Una tesi perentoria che però si è rivelata un castello di carte basato sul nulla. Analizzando i profili social dei diretti interessati, infatti, emerge una realtà ben diversa: Selvaggia Lucarelli segue anche altre concorrenti, come Eva Grimaldi, mentre l'autore in questione ha tra i suoi contatti anche Francesco Chiofalo. Un banale scambio di "follow" tra professionisti che condividono la stessa avventura televisiva è stato così trasformato nell'ennesimo complotto web.

Eva Grimaldi

Al di là del chiacchiericcio social, a spegnere sul nascere ogni dubbio ci pensa il meccanismo stesso del programma, che quest'anno è più blindato che mai, come conferma Fanpage. Pilotare l'esito dell'Isola è tecnicamente e legalmente impossibile per tre motivi fondamentali Non essendoci il televoto, le eliminazioni e i giochi per la leadership avvengono tramite sfide di resistenza cronometrate e misurabili (come la storica prova del fuoco). Il risultato è oggettivo, visibile a tutti e non soggetto a interpretazioni o preferenze della conduttrice.

Come da regolamento, sul posto è presente un notaio che monitora la regolarità di ogni dinamica e della proclamazione finale. Un eventuale falso costituirebbe un reato penale. Essendo un'edizione registrata e senza il classico televoto da casa, la produzione ha deciso di girare due o più finali diversi, come avviene in altri programmi simili. Questo significa che nemmeno i naufraghi finalisti sanno chi ha vinto: l'identità del vincitore rimarrà segreta per tutti - concorrenti compresi - fino al momento della messa in onda su Mediaset.

Alla luce di questi elementi, la teoria secondo cui Zeudi Di Palma sarebbe già la vincitrice designata dell'Isola dei Famosi non trova alcun riscontro nei fatti. Si tratta piuttosto di un'ipotesi nata sui social e amplificata dalle discussioni online, ma priva di basi concrete.