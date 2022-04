Marilyn Monroe: il suo padre biologico rivelato nel documentario 'Marilyn, Her Final Secret’

Il documentario Marilyn, Her Final Secret, in uscita a giugno in Francia, farà luce sull'identità del padre biologico di Marilyn Monroe.

Label News ha appena concluso la produzione di Marilyn, Her Final Secret, un documentario investigativo che fa luce sull'identità del padre biologico di Marilyn Monroe.

Love, Marilyn: una scena tratta dal documentario dedicato al mito di Marilyn Monroe

Diretto da Francois Pomès, il documentario si basa su una ricerca esclusiva sul DNA condotta da Ludovic Orlando, un esperto di archeologia molecolare che lavora nel sud della Francia. Orlando ha utilizzato un campione di capelli di Marilyn Monroe fornito da John Reznikoff, un famoso banditore d'asta e autenticatore, nonché un campione di saliva del pronipote del sospetto padre di Monroe, Charles Stanley Gifford.

Il documentario mescola filmati d'archivio e interviste che raccontano i disperati sforzi di Monroe per trovare suo padre e connettersi con lui, così come il viaggio scientifico per trovare prove del DNA.

"I capelli che abbiamo usato da Marilyn Monroe sono stati raccolti dalla persona che ha imbalsamato il suo corpo il giorno in cui è morta e siamo stati in grado di ricavare il 22% del suo profilo genetico grazie a un frammento di DNA trovato nella cheratina", ha detto Pomès, che sta anche producendo il documentario per Label News, a Variety.

Blonde: il film con Ana de Armas su Marilyn Monroe vietato ai minori di 17 anni per "contenuti sessuali"

Il regista e produttore ha detto di aver "trascorso anni e notti insonni" per realizzare questo documentario di un'ora e rivelare una volta per tutte chi era il padre della diva infrangendo un "segreto di famiglia": "La cosa che mi ha toccato di più è stata vedere la reazione della famiglia di Gifford che è stata sopraffatta da questa prova inconfutabile".

Marilyn, Her Final Secret sarà presentato in anteprima a giugno sul canale francese Toute l'Histoire. È stato venduto da Mediawan Rights a RTBF (Belgio), RTS (Svizzera), SBS (Australia), Canal Plus/Iti Neovision (Polonia), RTVE (Espagne), HRT (Croazia), Channel 8 (Israele), Welt ( Germania), Radio Canada - RDI (Canada) e Air France.