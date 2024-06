Marilyn Monroe: la sua casa salvata in extremis dalla demolizione, diventerà monumento storico

La casa di Marilyn Monroe di Los Angeles è salva. Una votazione all'unanimità del Los Angeles City Council ha evitato la demolizione della villa di Brentwood, che diventerà un Monumento Storico di alto valore culturale. La delibera pone fine a lunga diatriba col Dipartimento dell'Edilizia e della Sicurezza della città, che l'estate scorsa aveva emesso un permesso di demolizione per la dimora in cui Marilyn visse e morì.

Il consiglio comunale ha quindi approvato all'unanimità la mozione di emergenza della consigliera Traci Park per bloccare la demolizione e avviare il processo di designazione della casa come edificio storico, secondo quanto riferito in precedenza dalla CNN. Park, che rappresenta il quartiere in cui si trova la casa, ha chiesto ai colleghi di preservare l'edificio definendolo "iconico" in un discorso.

"Probabilmente non esiste donna nella storia o nella cultura che abbia catturato l'immaginario del pubblico come fece Marilyn Monroe. Anche dopo tutti questi anni, la sua storia ispira ancora molti di noi oggi", ha detto. "Perdere questo pezzo di storia, l'unica casa che Marilyn Monroe abbia mai posseduto, sarebbe un colpo devastante per la conservazione storica e per una città in cui meno del 3% dei nomi storici sono associati al patrimonio femminile".

La dimora di un'icona

Traci Park ha specificato detto di non aver preso la questione alla leggera, discutendo con i vicini della residenza delle loro preoccupazioni sul traffico e sulla sicurezza.

Mercoledì ha presentato un'altra mozione per valutare le restrizioni sugli autobus turistici nella strada e nelle aree circostanti, spiegando:

"Io e il mio team abbiamo lavorato a stretto contatto con i proprietari dell'immobile per valutare il potenziale trasferimento in un luogo dove il pubblico potrebbe effettivamente fermarsi per le visite e dove potrebbe trascorrere del tempo. Rimango fiduciosa e impegnata a lavorare con i proprietari degli immobili per vedere se ciò può essere fatto in futuro, ma oggi preserviamo questo pezzo essenziale della storia e della cultura di Los Angeles".

La casa di Brentwood è stata costruita nel 1929 e secondo i registri immobiliari ha un valore di circa 8 milioni di dollari. Marilyn Monroe visse lì per pochi mesi prima di morire nel 1962, all'età di 36 anni in seguito a un'overdose di barbiturici.