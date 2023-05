Marilyn Manson ha perso la causa per diffamazione contro Evan Rachel Wood

Dopo essere stato accusato di abusi nel periodo in cui stavano insieme, Marilyn Manson aveva denunciato l'attrice per diffamazione.

Marilyn Manson ha perso la causa per diffamazione intentata contro Evan Rachel Wood, a causa delle affermazioni dell'attrice di Westworld in cui rivelava di aver subito abusi durante la loro relazione.

"La Corte accoglie in parte la mozione speciale della Wood", ha scritto martedì il giudice della Corte Superiore di Los Angeles, Teresa A. Beaudet, in un'ordinanza provvisoria su più punti che è appena diventata definitiva.

Sottolineando lo statuto che regola la protezione della libertà di parola individuale, il giudice Beaudet ha ridimensionato la causa di Manson, alias Brian Warner, del marzo 2022. Mentre il caso di Manson continuerà per i restanti capi d'accusa, le voci più rilevanti sono andate a favore della Wood.

Tra le accuse che ora sono state ritirate dalla causa ci sono i tentativi di Manson e dei suoi avvocati di accusare Wood di aver scritto una lettera fittizia dell'FBI e di aver preparato una sorta di lista delle presunte vittime di Manson da cui attingere.

"Siamo molto soddisfatti della sentenza della Corte, che afferma e protegge l'esercizio dei diritti fondamentali del Primo Emendamento da parte di Evan Rachel Wood", ha dichiarato a Deadline Michael Kump, avvocato principale della Wood, dopo che l'ordinanza è stata emessa al termine dell'udienza di oggi.

"Come la Corte ha correttamente rilevato, il querelante non è riuscito a dimostrare che le sue affermazioni contro di lei fossero anche in minima parte fondate".