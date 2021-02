Amber Heard sulle accuse di abusi a Marilyn Manson: "Lo avete ignorato fino ad ora"

Amber Heard ha scelto di sostenere Evan Rachel Woods dopo che lei e un certo numero di altre donne hanno affermato di essere state aggredite sessualmente e fisicamente da Marilyn Manson. La rockstar ha negato tutte le accuse, definendole "orribili distorsioni della realtà".

The Rum Diary: Johnny Depp con Amber Heard in una scena

Heard ha condiviso un articolo del New Yorker che faceva riferimento a vecchie interviste di Manson: "In un'intervista del 2009, dopo che lui e la Wood si erano lasciati, Manson ha detto di averla chiamata centocinquantotto volte in un solo giorno e di aver fantasticato 'di spaccarle il cranio con un mazza".

Amber Heard in una scena di Syrup, commedia del 2013

La Heard ha aggiunto: "Eppure nessuno vede niente di strano qui? Io e Evan non siamo le prime ad alzare la mano." concludendo con una domanda che sembra rivolta al mondo dell'intrattenimento: "Avete finito di ignorare tutto questo?"

Evan Rachel Woods aveva parlato spesso di una persona che aveva abusato di lei in passato, ma non aveva mai fatto il suo nome fino a questo momento: "Il nome del mio aggressore è Brian Warner, noto al mondo come Marilyn Manson, ha iniziato a farmi il lavaggio del cervello quando ero un adolescente fino alla sottomissione e ha abusato di me per anni."

Johnny Depp e Marilyn Manson nel video Say10

Dopo la dichiarazione della Wood almeno altre nove donne hanno accusato Manson. Ashley Walters, una fotografa, ha dichiarato: "Mi sembrava di essere una sua proprietà perché mi usava come una escort per compiacere potenziali collaboratori o amici. Mi ha isolato dai miei amici e dalla mia famiglia. Diventava spesso violento, lanciando oggetti tra cui lastre di vetro e oggetti pesanti."