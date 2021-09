Marilyn ha gli occhi neri, il trailer del film con Miriam Leone e Stefano Accorsi

Marilyn dagli occhi neri sarà il nuovo film in cui vedremo recitare l'attrice e ex-Miss Italia Miriam Leone e il pluripremiato attore Stefano Accorsi. E mentre dovremo aspettare ottobre prima di vedere la pellicola sul grande schermo, oggi possiamo goderci il trailer ufficiale.

Credevamo che l'avremmo rivista molto prima, Miriam Leone, interprete di Eva Kant nel film di Diabolik dei Fratelli Manetti, nel quale recita al fianco di Luca Marinelli. Tuttavia, la pandemia è stata causa di numerosi rinvii anche questa volta, e prima che il live-action di Diabolik possa arrivare nelle sale, l'attrice sarà tra i protagonisti di un altra attesa pellicola.

Simone Godano (Moglie e Marito, Croce e Delizia) ha diretto Leone e Accorsi nel suo nuovo film, Marilyn ha gli occhi neri, nel quale i due interpretano la più improbabile delle coppie, come spiega anche la sinossi ufficiale:

"Lui non sa mentire, lei sa solo mentire. Una coppia improbabile alle prese con un progetto impossibile.

Clara è talmente brava a mentire che è la prima a credere alle sue bugie. Vitale e caotica, ha qualche problema a tenere a freno le sue pulsioni. Diego è il suo esatto contrario, un uomo provato dagli eventi, con varie psicosi e continui attacchi d'ira. Si ritrovano in un Centro Diurno per il rehab di persone disturbate. La prova che li attende sembra impossibile: devono gestire un ristorante del Centro evitando qualsiasi conflitto con il resto del gruppo. Peccato che non abbiano alcun tipo di attitudine per le imprese di successo. Ma i due inizieranno presto a scoprire che l'unione può portare a risultati incredibili. E chissà, magari anche all'amore".

Marilyn ha gli occhi neri, il cui cast include anche Thomas Trabacchi, Marco Messeri, Orietta Notari, Valentina Oteri, Mario Pirrello, Andrea Di Casa e Ariella Reggio, chiuderà il Bif&st - Bari International Film Festival il prossimo 2 ottobre, e arriverà nelle sale di tutta Italia il 14 ottobre.