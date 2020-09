Maria Regina di Scozia, su Prime Video in streaming da oggi

Maria Regina di Scozia debutta su Amazon Prime Video a partire da oggi 8 settembre nel catalogo streaming aggiornato: disponibile il film che rivive la battaglia tra due potenti regine per un unico trono, con Margot Robbie e Saoirse Ronan.

La trama di Maria Regina di Scozia esplora la vita turbolenta della carismatica Maria Stuarda. Regina di Francia a 16 anni, vedova a 18, Maria ignora le pressioni affinché si sposi di nuovo ed invece fa ritorno alla sua nativa Scozia per reclamare il suo legittimo trono. Per diritto di nascita, ha inoltre diritto di reclamare il trono di Elisabetta I, regina d'Inghilterra. Determinata a regnare e non solo come leader di facciata, Maria afferma il suo diritto al trono d'Inghilterra, minacciando la sovranità di Elisabetta. Rivali in amore e in potere, le due regine prenderanno decisioni estremamente difficili su figli e matrimonio. Tradimento, ribellione e cospirazioni all'interno delle rispettive corti metteranno in pericolo entrambe le regine, allontanandole, mentre le due donne proveranno sulla propria pelle il costo amaro del potere.

Maria Regina di Scozia: Margot Robbie in una scena

Accolto dai critici come "intelligente e d'intrattenimento" (Stephanie Zacharek, Time), Maria Regina di Scozia ha come protagoniste le nominate agli Oscar Saoirse Ronan (Lady Bird) e Margot Robbie (Io, Tonya) per i ruoli di Maria I di Scozia ed Elisabetta I d'Inghilterra. Ricco di manipolazione, tradimento e inganno dall'inizio alla fine, la pellicola include inoltre un cast di contorno degno di nota con Guy Pearce, Jack Lowden, Joe Alwyn e David Tennant.

