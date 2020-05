Maria De Filippi: "Grey's Anatomy? Una serie disonesta" e promuove L'amica geniale

Maria De Filippi è stata una grande fan di Grey's Anatomy che ha un certo punto ha deciso di abbandonare per le troppe anticipazioni che giravano in rete. La conduttrice di Amici ha raccontato a Vanity Fair di non guardare più la serie di Shonda Rhimes da tre anni e di aver apprezzato tantissimo L'amica geniale.

Maria De Filippi in questi giorni è impegnata nella preparazione del nuovo serale Amici Speciali, un programma pensato per aiutare la Protezione Civile. Nel tempo libero le piace seguire le serie Tv come ha confessato a Variety Fair.

Justin Chambers e Patrick Dempsey nei ruoli di Alex Karev e Derek Sheperd nella serie tv Grey's Anatomy, episodio 'Crescere, che fatica...'

Amica di Patrick Dempsey e Ellen Pompeo ha seguito Grey's Anatomy fin dal pilot per poi abbandonarla tre anni fa: "ho smesso di guardarlo tre anni fa. Grey's a un certo punto l'ho trovata disonesta. Sarà che, come una stupida, mi andavo a leggere le anticipazioni, e questo mi toglieva ogni attrattiva. Detto questo, trovo geniale Shonda Rhimes". Della sceneggiatrice e produttrice americana Maria ha continuato a seguire Le regole del delitto perfetto - arrivata quest'anno all'ultima stagione - che invece ha trovato onesta.

Le ultime serie viste da Maria De Filippi sono La casa di Carta, Suite e Sherlock tutte da sola, questo perché Maurizio Costanzo odia seguirle, ha paura che gli creino dipendenza. Non sappiamo se l'ostracismo del conduttore verso le serie abbia incluso anche L'amica geniale, creata dal figlio Saverio Costanzo.

Maria De Filippi ha apprezzato molto la serie basata sui libri di Elena Ferrante e a Vanity Fair racconta anche un piccolo aneddoto su L'amica geniale: "Saverio mi mandò in anteprima il primo episodio ed era preoccupatissimo della messa in onda il lunedì sera e del dialetto napoletano. Ricordo di avergli scritto che era bellissimo e che capivo che poteva essere spaventato, visto che arrivava dal cinema e la collocazione in palinsesto non sembrava facile". Maria infine fa un elogio alla concorrenza "la tradizione delle fiction di Raiuno è innegabile: Eleonora Andreatta è molto brava. Va detto, anche se fa parte della concorrenza".