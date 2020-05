Amici Speciali, per Maria De Filippi: "sarà un programma all’insegna della solidarietà”

A maggio Maria de Filippi ritorna con Amici Speciali, un programma che è anche un atto di solidarietà, pensato per aiutare la Protezione Civile. La conduttrice del talent intervistata da Vanity Fair ha spiegato che i partecipanti si esibiranno per quattro sere a scopo di beneficenza.

In un periodo di difficoltà Maria De Filippi vuole essere vicina al suo pubblico con il nuovo programma Amici Speciali che mette insieme intrattenimento e beneficenza. Dopo aver ufficializzato nei giorni scorsi il cast del programma, la regina di Mediaset ha spiegato: "L'idea è aiutare la Protezione Civile: i ragazzi, i ballerini e i cantanti, si esibiscono per questo. Sono stati carini perché non hanno mai vissuto il problema della gara, che per molti altri diventa un problema". Come per il serale di Amici, anche in questo programma mancherà il pubblico in studio: "Non ci sarà il pubblico e ci saranno le distanze da rispettare. Si tratta di un programma diverso, ed è per questo che la giuria di queste quattro serate non sarà la stessa del talent. Naturalmente ci sarà una gara e un vincitore, ma con uno spirito molto diverso rispetto alla volta scorsa. Quello che vede questi come speciali e non come la prosecuzione di quello che avevamo iniziato a fare. Dobbiamo riadattarci un po' tutti, in questo momento".

Maria De Filippi ha confermato la presenza di Alessandra Celentano: "Sul web dicono che verrà cacciata, ma non è vero - e ha aggiunto - tutti quelli che se ne sono andati dal programma non sono mai stati cacciati. Alessandra ci sarà negli speciali di Amici mentre Veronica no, ma solo perché sta lavorando ed è impegnata con le coreografie. Non è stata mica mandata via".

Parlando di Valentin, il ballerino che ha lasciato la scuola di Amici durante il serale, ha detto "non mi sono mai pentita di quello che ho detto. So quanta gente ci tiene ad entrare nel cast di Amici e quanti ballerini grazie ad Amici hanno trovato lavoro: ed è per questo che avrò sempre una reazione del genere quando uno dice che, se anche vincesse, se ne andrebbe". Maria ha poi confermato che Valentin Alexandru Dumitru non ha avuto i soldi che aveva chiesto "Si è poi parlato con gli autori perché voleva il premio per chi perde la sfida. Non lo ha avuto perché, al di là del fatto che pensasse di vincere, non lo avrebbe comunque ottenuto avendo scelto di autoeliminarsi con l'invito da parte mia a lasciare lo studio: non avendo sostenuto nessuna sfida, non gli spettava".