Maria De Filippi nel cast fisso di Belve? L'indiscrezione bomba sullo show di Francesca Fagnani

Queen Mary si starebbe preparando a sbarcare in RAI, e non con un compito qualsiasi ma come compagna d'avventura di Francesca Fagnani nella prossima stagione di Belve

La notizia di Maria De Filippi ospite di Belve nella stagione che prenderà il via il 28 ottobre su Rai 2 aveva già fatto scalpore. Ma questa mattina è trapelata una nuova indiscrezione: Queen Mary sarebbe parte del cast fisso del programma per l'intera stagione (7 puntate).

La novità, che se confermata avrebbe del clamoroso, è stata riportata da Hit su Affari Italiani, dopo che AdnKronos, solo pochi giorni prima, aveva accertato la presenza della produttrice e conduttrice di Canale 5 nelle prossime puntate del programma di interviste.

Maria De Filippi a Belve: ipotesi sul ruolo

Maria De Filippi

Francesca Fagnani d'altronde non l'ha mai nascosto: uno dei suoi sogni professionali ancora nel cassetto è proprio intervistare "Queen Mary".

E in effetti la notizia dell'ospitata sembrava essere la ciliegina sulla torta di una stagione che si preannucia già esplosiva, con l'arrivo di Belen Rodriguez sullo sgabello più scomodo del piccolo schermo, a lungo rincorsa dalla giornalista romana.

Quanto si apprende oggi, però, aprirebbe la porta a nuovi scenari ancora mai considerati. Per esempio: che ruolo potrebbe avere Maria De Filippi all'interno del cast fisso? Commenterà le singole interviste o affronterà temi più ampi?

Come potrebbe cambiare il format con la primadonna per eccellenza della TV italiana al fianco di Francesca Fagnani, che non è solo conduttrice ma anche ideatrice di Belve, e che da sempre è la sola presenza fissa (o almeno la sola rilevante) dello show?

L'indizio di Amici e la rottura delle regole Rai-Mediaset

Belve: Francesca Fagnani in studio

Il patto di non belligeranza tra le due principali emittenti TV italiane si è rotto definitivamente a settembre, dopo mille stoccate, con Canale 5 che ha deciso di continuare a fare concorrenza ad Affari Tuoi con La ruota della fortuna, e la RAI che ha deciso di dare albergo a un nome illustre "rinnegato" dalla concorrenza: Barbara D'Urso.

Nelle scorse settimane si è parlato addirittura della contro-programmazione che Mediaset starebbe preparando in vista di Sanremo (dal 24 al 28 febbraio 2026), senza considerare tutto ciò che la stagione autunnale sta portando con sè, tra dati d'ascolto incerti e manovre di miglioramento in corso d'opera.

Se Mediaset sembra essersi messa alle spalle la precedente stagione, a tratti disastrosa, la RAI sta faticando parecchio, tra numeri che non sono più quelli di una volta e strategia editoriali profondamente discutibili.

In mezzo al fuoco incrociato di viale Mazzini e Cologno Monzese si colloca la mossa di Maria De Filippi e Francesca Fagnani. Questa è stata ospite di Amici 25 nella prima puntata, Queen Mary ora sarebbe pronta a sbarcare su Rai 2 come collega d'eccezione. Questo è dunque un segnale di distensione tra due aziende o il segno che per due fuoriclasse come le protagoniste di questa storia certe regole non valgono?