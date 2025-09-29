Belve 2025: svelata la prima ospite di Francesca Fagnani, che non sarà Barbara D'Urso

Il programma di Francesca Fagnani è pronto a tornare su Rai 2 con una prima puntata che promette scintille. Dopo un lungo corteggiamento, a rispondere alle domande scomode e personali sarà una showgirl molto conosciuta.

Belve 2025 riparte a fine ottobre e il primo volto annunciato alza già l'asticella della curiosità: Belen Rodriguez. L'artista argentina è un bell'acchiappo per Francesca Fagnani che con lei farà un'apertura di stagione davvero col botto.

Certo, c'è chi si aspettava Barbara D'Urso, ma mai dire mai. Chissà che dopo Ballando con le Stelle il ritorno in Rai non passi anche dalla sedia di Belve. Intanto l'attesa è alle stelle per l'intervista alla showgirl argentina. La notizia della sua ospitata, anticipata dalla newsletter Celebrity Watch di Vanity Fair firmata da Santo Pirrotta, mette subito benzina sulla nuova stagione del format.

Belve 2025, Francesca Fagnani punta tutto su Belen per l'apertura

Belen Rodriguez

Belén è un nome che accende immediatamente i riflettori sulla nuova stagione di Belve: ha una storia televisiva stratificata, è abituata a gestire lo sguardo pubblico e soprattutto porta in dote una narrazione personale fatta di ripartenze, scelte e qualche ferita. La più importante, ultimamente, quella con sua sorella Cecilia.

La relazione tra le due sorelle sembra ancora essere incrinata (per non dire rotta) e pare che da parte della più piccola delle Rodriguez non ci sia la minima intenzione di socchiudere una porta che sembra sempre più chiusa. Anche ora che il conto alla rovescia per la nascita di Clara Isabel sta per scadere.

Belen Rodriguez a Belve: cosa aspettarci?

Il posizionamento è chiaro: inaugurare Belve 2025 con un'intervista che non tema le zone d'ombra, ma che consenta anche di aggiornare il profilo professionale di Belen Rodriguez. Nella newsletter, Santo Pirrotta racconta un corteggiamento da parte di Francesca Fagnani durato a lungo e ora andato, finalmente, a segno.

Dal punto di vista editoriale è un segnale: la stagione punta su ospiti capaci di reggere ritmo, domanda secca e follow‑up pungente. Chi meglio di lei per iniziare?

Belve 2025, gli altri nomi che circolano

Francesca Fagnani a Belve

Accanto alla chiacchierata ospite d'apertura, l'elenco dei prossimi invitati è ancora tutto da confermare. Tra i nomi discussi negli ultimi giorni ci sarebbe la già citata Barbara D'Urso ma anche Rocio Munoz Morales. Due personalità utili però a fotografare la traiettoria del casting: personaggi al centro del discorso pubblico, in grado di generare racconto oltre l'intervista.

Finché non arriveranno conferme ufficiali, però, restano solo suggestioni: il cantiere è aperto e la scaletta può cambiare all'ultimo.

Su ciò che vedremo, la conduttrice mantiene un basso profilo, ma qualcosa trapela. "Dedichiamo molta attenzione alla scelta degli ospiti" - ha detto - "un ospite sbagliato significa una puntata sbagliata". Come darle torto?

Belve 2025 si prepara quindi a riaccendere la prima serata di Rai 2 e a risollevare un po' (si spera) le sorti della TV di Stato. Appuntamento a fine ottobre, intanto però è già partito il toto-nome su quale sarà la prossima "belva" pronta a sedersi sullo sgabello.