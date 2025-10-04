Maria De Filippi verso Belve? Francesca Fagnani realizza il suo sogno televisivo

Maria De Filippi potrebbe essere la protagonista del prossimo, attesissimo colpaccio televisivo di Francesca Fagnani. Secondo un'indiscrezione lanciata dall'agenzia Adnkronos, la conduttrice di Amici e Uomini e Donne sarebbe pronta a sedersi sulla sedia di Belve, il talk cult di Rai2 che tornerà in onda il 28 ottobre. La notizia, ancora non confermata ufficialmente né da Rai né da Mediaset, rimbalza con forza tra gli addetti ai lavori e sui social.

Il lungo corteggiamento a Maria de Filippi

Secondo quanto riporta l'agenzia di stampa, Francesca Fagnani sarebbe riuscita nell'impresa dopo anni di corteggiamento serrato. A quanto apprende l'Adnkronos, la giornalista e conduttrice di Belve avrebbe finalmente incassato un "sì" da Maria De Filippi, da sempre considerata l'ospite dei sogni. Naturalmente, dalle due regine e dai loro entourage non arriva al momento alcuna conferma, ma le indiscrezioni sarebbero insistenti: la partecipazione di "Queen Mary" sarebbe davvero in cantiere.

Il profondo rispetto di Francesca Fagnani per "Queen Mary"

Già alla vigilia della scorsa edizione di Belve, la giornalista, in un'intervista rilasciata a Sette del Corriere della Sera, aveva ammesso apertamente il suo desiderio di avere la De Filippi nel suo programma: "Proprio perché sono una sua grande fan - aveva detto Francesca Fagnani - mi piacerebbe intervistarla. È una donna che da più di vent'anni sa intercettare il gusto delle persone: chi fa il 30% di share ancora oggi, con un pubblico disperso tra mille reti e piattaforme, ha una capacità straordinaria. E nella conduzione sa fare ciò che pochi fanno: gioca in sottrazione su sé stessa".

Belve: Francesca Fagnani in studio

Un sogno che ora potrebbe diventare realtà. Anche perché, per il secondo anno consecutivo, Francesca Fagnani è apparsa nella prima puntata della venticinquesima edizione di Amici, dove personaggi della musica e dello spettacolo consegnano la maglia ai ragazzi scelti dai professori durante l'ultima audizione. Una presenza, che alla luce di queste indiscrezioni. può essere letta come un ulteriore indizio di un incontro ormai imminente tra due delle donne più amate e influenti della televisione italiana.

Belén Rodríguez tra le prime ospiti della nuova edizione

Intanto, tra le prime ospiti della nuova edizione di Belve figurerebbe anche Belén Rodríguez, pronta a raccontarsi per la prima volta dopo un periodo di silenzio mediatico, segno che la Fagnani si prepara a un ritorno di stagione ricco di nomi forti e interviste destinate a far discutere.