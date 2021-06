Margot Robbie svela chi è il suo "partner" a letto: "Non psicanalizzatemi per questo"

Margot Robbie ha raccontato a James Corden e Rose Byrne di dormire ancora abbracciata ad un coniglio di stoffa, un pupazzo che ha da quando era bambina e che continua a far ricucire da sua madre.

Margot Robbie è tra i doppiatori originali di Peter Rabbit 2: Un birbante in fuga, il sequel del film del 2018 che arriverà nelle sale italiane a luglio. A quanto pare, quello dalle lunghe orecchie rappresenta un animale molto amato dall'attrice australiana che, proprio questa settimana, ha ammesso di dormire ancora con un coniglio di stoffa. La rivelazione è giunta durante un intervento al The Late Late Show con James Corden, quando Robbie ha spiegato quanto il pupazzo in questione le doni calore e serenità.

"Per favore, che nessuno psicanalizzi il fatto che ho 30 anni e dormo con un coniglietto ogni notte", ha detto Robbie ridendo e aggiungendo, mentre i presenti davano un'occhiata al pupazzo: "Inoltre, so cosa state pensando. Non sembra affatto un coniglietto! In realtà lo è ma ha 30 anni e appare un po' peggiorato per via dell'usura". Robbie ha quindi spiegato che il suo coniglietto è talmente speciale per lei che lascia che sia solo sua madre a rattopparlo: "Ho lasciato che mia madre lo ricucisse e lo lavasse e, a causa del Covid, non vedo mia madre da, tipo, quasi due anni. Quindi, sì, sembra un po' stropicciato anche per questo motivo". Dopo queste parole, alla conversazione si è unita anche Rose Byrne, altra doppiatrice di Peter Rabbit 2, la quale ha detto con ironia a Robbie: "Margot, cosa è successo? Puoi dircelo, questo è un posto sicuro".

Ricordiamo che entrambi i film di Peter Rabbit sono stati diretti da Will Gluck. Di seguito, la sinossi del film in uscita il prossimo mese: "Nonostante i suoi sforzi, Peter non riesce a togliersi di dosso la reputazione del cattivo tra gli altri conigli. Quando si avventura fuori dal giardino, tuttavia, Peter si ritrova in un mondo in cui la cattiveria è apprezzata".

Per quanto riguarda Margot Robbie, il pubblico avrà la possibilità di vederla sul grande schermo a partire dal 5 agosto, quando cioè nelle sale sarà distribuito The Suicide Squad - Missione Suicida, il nuovo film diretto da James Gunn.