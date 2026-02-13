Margot Robbie: "Guardavo il provino di Rachel McAdams per Le pagine della nostra vita prima di ogni audizione"

Margot Robbie non è rimasta folgorata soltanto da Jacob Elordi in Cime tempestose, l'ultimo film in cui ha recitato, per la regia di Emerald Fennell. L'attrice ha raccontato di aver osservato il provino di Rachel McAdams per Le pagine della nostra vita prima di ogni casting al quale partecipa.

L'attrice sostiene di esserne rimasta affascinata e di osservarlo ogni volta per ricordarsi di impegnarsi completamente nel personaggio quando deve impressionare il reparto casting di un film al quale vuole assolutamente partecipare.

Margot Robbie si ispirava al provino di Rachel McAdams per Le pagine della nostra vita

"Guardavo il provino di Rachel McAdams per Le pagine della nostra vita prima di andare ai provini" ha raccontato Robbie "È così brava, così affascinante e autentica, e totalmente immersa. Lo guardavo prima di andare a un'audizione, e pensavo: 'Ok, prova solo a essere brava quanto lei'".

Rachel McAdams in una scena de Le pagine della nostra vita

Nell'intervista le è stato chiesto se la tecnica di osservare sempre il provino della collega prima di partecipare ad un'audizione abbia dato i suoi frutti: "Tecnicamente, si potrebbe dire che qualsiasi parte io abbia ottenuto sia stata grazie a lei, perché guardavo sempre il suo provino subito prima. È una questione di dedizione. Lo guardavo sempre per ricordarmi che bisogna impegnarsi totalmente nella stanza del casting".

Dall'ispirazione per i provini all'incontro sul set di Questione di tempo

Nel corso della sua carriera, Margot Robbie ha avuto anche l'occasione di lavorare con Rachel McAdams: nel 2013, Robbie ottenne un piccolo ruolo in Questione di tempo di Richard Curtis, al fianco di Rachel McAdams e Domhnall Gleeson, nei panni di Charlotte, l'interesse amoroso del personaggio di Gleeson.

"Ho lavorato con lei in Questione di tempo" ha ricordato la star di Cime tempestose "Avevo un piccolo ruolo, e lei era la protagonista insieme a Domhnall [Gleeson]. All'epoca non ero nessuno e lei è stata così gentile con me e con mio fratello. Non dimenticherò mai quanto si facesse in quattro per essere così premurosa. La adoro".