Margot Robbie invita a cena il principe Harry e Meghan Markle

Margot Robbie nel corso di una recente intervista ha parlato del principe Harry e della moglie, Meghan Markle, dopo il tumultuoso trasferimento dei coniugi da Buckingham Palace al Nordamerica, invitandoli anche a cena. All'attrice è stato chiesto cosa pensasse dell'affaire Harry & Meghan e delle voci secondo le quali i due sarebbero in procinto di acquistare una casa a Los Angeles.

"Conosco il principe Harry da un po' ed è davvero un ragazzo eccezionale. So quanto sia una decisione importante per chiunque, spostarsi dall'altra metà del mondo. Non è qualcosa che si prende alla leggera" ha commentato l'attrice, che nel 2011 lasciò l'amata Australia per trasferirsi negli Stati Uniti, con un breve intermezzo londinese.

Margot Robbie ha esplicitato un invito a cena per i due coniugi:"Se trascorreranno più tempo a Los Angeles, ci piacerebbe cenare con loro" ha dichiarato la star, che ha incluso anche il marito, Thomas Ackerly.

Il periodo di Londra l'attrice non l'ha certo dimenticato:"Mi manca ancora molto Londra ma avevo le mie ragioni per trasferirmi e loro hanno le loro ragioni per aver presto questa decisione". Margot Robbie e il principe Harry si conobbero nel 2016 ad una festa per l'attrice Suki Waterhouse e divennero nel tempo ottimi amici. Robbie è protagonista al cinema in questo periodo con Birds of Prey (e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn), diretto da Cathy Yan, nel quale torna nei panni di Harley Quinn.