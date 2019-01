Margot Robbie è Harley Quinn nella prima foto di Birds of Prey!

A tre anni da Suicide Squad, la Harley Quinn di Margot Robbie sta per tornare sul grande schermo grazie a Birds of Prey, e nella mattinata di oggi l'attrice ha condiviso sul suo Instagram la prima foto ufficiale del suo disturbante - e disturbato - personaggio!

Il cinecomic diretto da Cathy Yan vede come protagoniste, oltre a Harley Quinn, anche Huntress, interpretata da Mary Elizabeth Winstead, e Black Canary, coalizzate per salvare una giovane ragazza da un terribile boss criminale, interpretato da Ewan McGregor. Le riprese sono partite circa due settimane fa e Margot Robbie ha voluto salutare i suoi fan tramite i social vestita come sul set del film:

La produzione del lungometraggio, il cui titolo intero è Birds of Prey (and the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn) sta mantenendo altissima la segretezza sul progetto, ma alcune voci parlano di un film fortemente improntato al girl power, un altro punto di vista rispetto al rapporto totalizzante e malato di Harley Quinn con il Joker.

Il film verrà distribuito nelle sale americane a partire dal 7 febbraio 2020 e, a quanto pare, potrebbe essere il primo capitolo di una trilogia, il cui sequel sarà quel misterioso Gotham City Sirens, attualmente in fase di sviluppo. La serie di fumetti è focalizzata su Harley, Catwoman e Poison Ivy, quindi un terzo film potrebbe essere una specie di Birds of Prey contro le tre "villain".