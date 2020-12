Margot Robbie firma un accordo di produzione con Amazon Studios

Margot Robbie è sempre più sulla cresta dell'onda. Dopo aver recitato il ruolo da protagonista in C'era una volta a...Hollywood, l'ultimo film di Quentin Tarantino, l'attrice e la sua LuckyChap Entertainment hanno firmato un accordo di produzione in esclusiva con Amazon Studios. Margot Robbie è nota per aver interpretato Questione di tempo, The Wolf of Wall Street, The Legend of Tarzan, Suicide Squad, Tonya, Maria regina di Scozia e Bombshell.

Bombshell - La voce dello scandalo: Margot Robbie in una scena del film

Come riportato da The Wrap, l'accordo tra Margot Robbie e Amazon Studios sancisce un'ulteriore svolta nella carriera di un'attrice che, ormai da un paio d'anni, è decisamente sulla cresta dell'onda. Il first-look-deal prevede che LuckyChap Entertainment sviluppi in esclusiva per Amazon Studios film e progetti TV che saranno poi distribuiti da Amazon Prime Video. Tom Ackerley, Josey McNamara e Margot Robbie hanno dichiarato: "Siamo molto contenti di aver firmato questo accordo con Amazon Studios in modo tale da poter dare vita a nuovi progetti TV. Il nostro obiettivo è stato sempre quello di sfidare il conformismo e Amazon è il giusto partner culturale per raggiungere quanti più spettatori possibile. Questo è l'inizio di un viaggio davvero eccitante per la nostra compagnia di produzione e siamo orgogliosi di averlo intrapreso con Amazon".

D'altro canto, come riportato da Variety, anche Albert Cheng, executive di Amazon Studios, ha affermato: "Negli ultimi anni, LuckyChap ha dato vita a numerosi film davvero riusciti e ha lanciato voci femminili molto preziose. Siamo molto felici di questa partnership con Margot, Tom, Josey e Brett Heldblom. Con loro, Amazon Studios ha acquistato partner di primissimo livello".