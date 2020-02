Margot Robbie: "Ero una fan di Harry Potter, volevo gli occhiali per essere come lui"

La star di Birds of Prey Margot Robbie era una fan di Harry Potter e fingeva di aver bisogno degli occhiali per averli come quelli del maghetto: lo ha raccontato al Graham Norton Show.

Margot Robbie è davvero una fan sfegatata di Harry Potter. E quando era ragazzina, fingeva persino di aver bisogno degli occhiali per somigliare al protagonista della saga ideata da J.K. Rowling.

Al Graham Norton Show, durante l'episodio in cui era ospite la star di Birds of Prey, è stata mandata in onda una foto della Robbie quando era adolescente, sui dodici o tredici anni. Nell'immagine, una giovane Margot veniva immortalata con indosso un paio d'occhiali da vista, una tazza di thé in mano, e un volume di Harry Potter nell'altra.

"Ci sono un paio di cosa davvero patetiche in quella foto: 1) È stata scattata il giorno del mio compleanno. È così che ho deciso di passare la giornata. 2) Sto bevendo thé 3) Sto indossando degli occhiali anche se non ne ho bisogno. Ho mentito all'oculista perché volevo avere gli occhiali come Harry Potter" racconta ridendo l'attrice, che rivela poi una curiosità riguardo a suo marito, Tom Ackerley.

A quanto pare, il coniuge di Margot Robbie era una comparsa nei film della saga tratta dai romanzi di J.K. Rowling: "Era una comparsa, uno studente Serpeverde. Avete presente quando nel terzo film, Il Prigioniero di Azkaban, Draco (Tom Felton) spinge via un ragazzo per vedere Fierobecco? Ecco, quel ragazzo era mio marito" spiega, e aggiunge "Se mi avesse detto prima che era stato un extra in Harry Potter, ci saremmo sposati fin da subito".

Margot Robbie sarà dal 6 febbraio al cinema con Birds of Prey (e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn), distribuito da Warner Bros.