Margot Robbie e Dakota Johnson: sfida sul red carpet a colpi di nude look

Margot Robbie più sexy che mai sul red carpet londinese della sua nuova fatica, A Big Bold Beautiful Journey, fantasy sentimentale dove affianca Colin Farrell. L'abito trasparente incrostato di cristalli sembra quasi la risposta alle trasparenze sfoggiate solo pochi giorni fa dalla collega Dakota Johnson alla Kering Foundation's Fourth Annual Caring for Women Dinner

Mentre Colin Farrell ha sfilato in abito scuro, camicia bianca e impermeabile, Margot Robbie ha optato per un abito Armani Privé della collezione primaverile 2025, caratterizzato da un intricato patchwork di perline e cristalli e da una silhouette scollatissima. Il modello attillato, che lasciava poco spazio all'immaginazione, era coordinato da un perizoma altrettanto decorato.

Il momento clou della sua apparizione sul red carpet si è verificato quando Margot Robbie si è girata per rivelare che le spalline sottili dell'abito si incrociavano, mettendo in risalto un pendente a forma di gioiello sulla schiena, mentre nella parte inferiore l'abito faceva ben poco per nascondere il suo fondoschiena nudo. L'abito dell'attrice è stato scelto per omaggiare Giorgio Armani, scomparso il 4 settembre a 91 anni.

Anche Dakota Johnson opta per le trasparenze

La scelta di Margot Robbie sembra voler essere una risposta alla sfida lanciata qualche giorno fa dalla collega Dakota Johnson, che si è presentata al Kering's Caring for Women gala in un abito di pizzo nero Gucci ideato da Kate Young.

La base trasparente, ricamata con un motivo floreale e caratterizzata da collo alto e strascico, lasciava intravedere un completo reggiseno e slip coordinati Fleur du Mal anch'essi neri.

Dakota Johnson in Gucci al al Kering's Caring for Women gala

Oltre a Dakota Johnson, hanno partecipato al gala Demi Moore, Jessica Chastain, Julianne Moore, Salma Hayek, Lauren Sanchez Bezos, Adrien Brody e Casey Wasserman. Anche la guru della moda Anna Wintour si è presentata e ha posato sul red carpet con la sua sostituta di Vogue, Chloe Malle, il neo-direttore di Vanity Fair Mark Guiducci e il caro amico Baz Luhrmann.

