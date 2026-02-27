Jessie Buckley, Dakota Johnson e Saoirse Ronan saranno Three Incestuous Sisters per Alice Rohrwacher

Alice Rohrwacher potrà contare su un cast stellare per realizzare il suo nuovo progetto, un adattamento della graphic novel Three Incestuous Sisters, scritta da Audrey Niffenegger.

Le tre protagoniste della storia saranno infatti Dakota Johnson, Saoirse Ronan e Jessie Buckley.

I primi dettagli su Three Incestuous Sisters

La filmmaker sta scrivendo la sceneggiatura, che sarà un adattamento molto libero dell'opera originale, insieme a Ottessa Moshfegh. Nel team della produzione di Three Incestuous Sisters ci saranno Indian Paintbursh, TeaTime Pictures e la stessa Alice Rohrwacher.

Le riprese del film inizieranno nel mese di aprile.

Tra le pagine si racconta una saga senza tempo su argomenti come amore e vendetta. Al centro della trama ci sono tre sorelle molto diverse tra loro: una è intelligente, una è bellissima e la terza è talentuosa.

Attualmente i produttori non hanno svelato in che modo la graphic novel verrà adattata e quali elementi saranno usati per raccontare la storia alla base del film.

Il cast del film

Le tre protagoniste dovrebbero quindi essere Dakota Johnson, Saoirse Ronan e Jessie Buckley. Nel cast sarà coinvolto anche Josh O'Connor, in un ruolo che non è ancora stato svelato.

Hamnet: un'immagine di Jessie Buckley

Buckley, in queste settimane, è ancora impegnata grazie alle tante nomination ricevute grazie alla sua performance in Hamnet - Nel Nome Del Figlio, il film diretto da Chloé Zhao di cui potete leggere la nostra recensione. Il suo prossimo film in arrivo nelle sale è invece La Sposa!, diretto da Maggie Gyllenhaal.

Dakota Johnson ha avuto un 2025 ricco di impegni, tra cui la promozione di Material Love che l'ha vista protagonista accanto a Chris Evans e Pedro Pascal.

Ronan, invece, è attualmente impegnata nelle riprese dei film evento ispirati alla storia dei Beatles che sono diretti da Sam Mendes. Nei lungometraggi, ognuno dedicato a uno dei membri dell'iconica band, l'attrice avrà la parte di Linda McCartney.

O'Connor, dopo l'ottima accoglienza riservata alla sua performance in Wake Up Dead Man - Knives Out, ritornerà sul grande schermo con Disclosure Day, il nuovo film diretto da Steven Spielberg.

La bravura dei primi membri del cast e le esperienze sempre più internazionali della regista sembrano poter gettare delle basi molto interessanti per un progetto destinato ad attirare l'attenzione degli spettatori e dei festival più prestigiosi. Non resta che attendere per scoprire nuovi dettagli sul film.