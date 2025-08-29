Margot Robbie: "Cime Tempestose di Emerald Fennell è più folle del suo precedente film Saltburn"

La star di Barbie è protagonista del nuovo film di Emerald Fennell insieme a Jacob Elordi e lo ritiene più sconvolgente del film precedente della regista.

Margot Robbie e Jacob Elordi saranno i protagonisti della nuova trasposizione cinematografica di Cime tempestose di Emily Brontë, diretto dalla regista di Una donna promettente e Saltburn Emerald Fennell.

In una recente intervista per MTV, Margot Robbie ha spiegato che ritiene Cime tempestose ancora più folle del precedente film diretto da Fennell, Saltburn, nel quale recitò anche Jacob Elordi.

Cime tempestose è più folle di Saltburn secondo Margot Robbie

"Aspettate e vedrete" ha dichiarato l'attrice e produttrice in una intervista "È folle, fantastico, vibrante. Vedrete presto un piccolo assaggio".

Jacob Elordi e Margot Robbie in una scena di Cime tempestose

La star di Barbie Margot Robbie è convinta che la versione di Emerald Fennell di Cime tempestose sia più folle rispetto a Saltburn, il precedente film della regista che già fece scalpore all'uscita, con Barry Keoghan protagonista.

Il nuovo progetto cinematografico di Cime Tempestose e le polemiche

Nel lungometraggio Cime Tempestose (Wuthering Heights), Margot Robbie interpreta Catherine, accanto alla star di Euphoria Jacob Elordi nel ruolo iconico di Heathcliff, nella rilettura di Emerald Fennell del dramma romantico di Emily Brontë pubblicato nel 1847.

Le immagini provenienti dal set e pubblicate online a marzo hanno mostrato l'attrice indossare un elaborato abito da sposa con tanto di corsetto stringivita. Una versione che esteticamente non ha convinto i fan, che subito hanno criticato i cambiamenti rispetto a quanto descritto nel libro della scrittrice.

Il film include nel cast anche Shazad Latif, Hong Chau, Alison Oliver, Charlotte Mellington, e Owen Cooper, candidato agli Emmy Award per il ruolo in Adolescence, la popolare serie Netflix di Stephen Graham. Il film è co-prodotto dalla società di Robbie, LuckyChap, che si è occupata anche della produzione di Barbie e Saltburn, e nella quale lavora anche il marito dell'attrice, Tom Ackerley.