Margot Robbie: 'Barbie è sessualizzata, ma non dovrebbe essere sexy'

In attesa dell'arrivo nelle sale di Barbie, la protagonista Margot Robbie ha parlato della sessualizzazione del personaggio e di come le persone la considerino sexy, nonostante non debba esserlo.

Mancano due mesi all'uscita di Barbie, nuovo film diretto da Greta Gerwig con Margot Robbie nei panni della bambola più celebre di sempre. In una recente intervista ai microfoni di Vogue, l'attrice ha parlato della sessualizzazione di Barbie e di come, a suo modo di vedere, il personaggio non dovrebbe essere sexy.

Barbie: Margot Robbie in una scena

"Mi sono trovata a pensare 'Ok, è una bambola di plastica, non ha organi. Dal momento che non ha organi riproduttivi e non ha impulsi sessuali, perché dovrebbe essere sexy? Non penso che dovrebbe. Le persone la sessualizzano, ma se Barbie indossa una gonna corta lo fa perché è rosa e divertente, non perché vuole che le si veda il sedere".

Barbie rappresenterà la prima collaborazione tra Mattel Films e Warner Bros. Pictures e porterà nelle sale l'iconica bambola che è stata prodotta in innumerevoli versioni, tra cui principesse, sirenette, presidente degli Stati Uniti, avvocato, attrice e molto altro ancora.

Nessuno sa davvero cosa aspettarsi dal film di Greta Gerwig e anche Margot Robbie ha promesso qualcosa di completamente diverso, rivelando di aver letto lo script e di averlo trovato talmente incredibile da dubitare che un film simile sarebbe mai stato realizzato. Alla fine, però, il team ha portato a termine l'impresa e le aspettative sono alle stelle.

L'uscita italiana di Barbie è prevista per il 20 luglio 2023.