Mare Fuori: un protagonista si sposa, ecco chi ha fatto la proposta di matrimonio

La famiglia di Mare Fuori sta per allargarsi, poiché Artem Tkachuk presto si sposerà. L'attore, che nella serie ambientata a Napoli interpreta Pino O'Pazzo Pagano, ha finalmente fatto il grande passo e ha chiesto a Gioia D'Ambrosio, la sua fidanzata, di sposarlo. La ragazza ha condiviso sui social una foto dell'anello di fidanzamento, accompagnata da una didascalia che lascia ben pochi dubbi sulla sua risposta positiva.

Artem e Gioia D'Ambrosio godono di una notevole popolarità sui social media, ma entrambi hanno scelto di mantenere molto riservata la loro vita sentimentale. Artem ha raggiunto la fama grazie alla sua partecipazione in Mare fuori, mentre Gioia ha conquistato un seguito considerevole su TikTok con circa 40mila follower.

La proposta di Artem di Mare Fuori a Gioia D'Ambrosio

Nonostante la loro notorietà, i dettagli sulla loro relazione e da quanto tempo siano fidanzati non sono noti ai loro fan. Artem, in particolare, ha sempre sottolineato la sua volontà di separare la vita privata da quella pubblica, preferendo mantenere questa sfera della sua vita lontana dai riflettori.

Ora sembra che ci sia una grande notizia riguardante Artem e Gioia D'Ambrosio! I fan dell'attore originario dell'Ucraina e della giovane tiktoker hanno notato un dettaglio inedito: Gioia ha indossato un anello di fidanzamento al dito. Le speculazioni e le supposizioni dei fan sono state confermate dalla caption usata da Gioia nella foto, dove ha scritto "I said yes", ossia "ho detto sì".

Il rapporto tra Artem e Gioia

Dopo questa foto la coppia non ha postato altri commenti, ma non ci sono dubbi che Artem abbia chiesto alla sua fidanzata di sposarlo e lei si è detta pronta fare il grande passo con lui. Al Riviera International Film Festival, a Vanity Fair il giovane attore ha rilasciato una delle rare interviste in cui ha parlato della sua vita amorosa.

"Il turning point del suo cammino? Quando ho scelto di camminare al fianco di una donna", ha detto Artem "senza correre dietro a distrazioni inutili. Con l'amore cambiano le giornate, cambiano le prospettive. L'amore andrebbe vissuto tutti i giorni, quando ne scopri il sapore inizi a goderti i dettagli di ogni cosa. Ha un buon sapore, come un fuoco dentro. Quando stai lontano da questa persona, è come se ti mancasse l'aria. Io l'ho incontrata prima di partire con la carriera, è Dio che me l'ha mandata", ha detto l'attore.

Artem tornerà nella quarta stagione di Mare Fuori. Attualmente, è impegnato sul set per le riprese dei nuovi episodi, e la produzione sta mantenendo la massima segretezza per evitare spoiler che possano rovinare le sorprese preparate dagli autori. Attraverso delle foto circolate dal web abbiamo appreso che Raiz, che nella serie è il padre di Rosa Ricci, ha girato una scena in una strada centrale di Napoli. L'ex frontman degli Almamegretta è il protagonista di una sparatoria, ma non si conoscono ulteriori dettagli.