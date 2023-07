Mare Fuori: Giacomo Giorgio parla dello spin-off su Ciro al Giffoni Festival

Giacomo Giorgio, uno dei protagonisti più attesi della 53ª edizione del Festival di Giffoni, ha interpretato il personaggio di Ciro Ricci nella serie Mare Fuori, diventando uno dei volti più amati del fenomeno generazionale trasmesso su Rai 2. Durante il festival, l'attore ha condiviso con entusiasmo uno dei suoi sogni: la realizzazione di uno spin-off di Mare Fuori, incentrato proprio sul personaggio di Ciro.

Giacomo Giorgio in Mare Fuori

In Mare fuori Giacomo Giorgio interpreta Ciro Ricci figlio del boss camorrista Don Salvatore Ricci, è un giovane detenuto all'IPM. Ha ucciso il suo migliore amico per ordine del padre, dimostrando di essere spietato e fedele al codice criminale. All'interno del penitenziario è a capo di un gruppo di fedelissimi pronti ad ubbidirgli. Nel finale della prima stagione cerca di uccidere Filippo e Carmine, ma viene colpito a morte da Filippo, anche se Carmine si addossa la colpa scatenando una guerra tra la sua famiglia e il clan dei Di Salvo. Nonostante la morte, molti credono che Ciro tornerà nella quarta stagione di Mare Fuori, Giacomo Giorgio, già dal primo episodio.

Lo spin-off di Mare Fuori

Il mio personaggio preferito? Senza dubbio Ciro di Mare Fuori", risponde l'attore a chi glielo chiede . E aggiunge: "Ho sempre voluto fare un supercattivo e mi piacerebbe fare uno spin-off solo su di lui".

Giacomo Giorgio dopo Mare Fuori

Nei prossimi mesi Giacomo Giorgio sarà tra i protagonisti di Per Elisa, la fiction che racconta l'omicidio di Elisa Claps. Nella serie Giacomo sarà il fratello della povera Elisa: "Interpretare una persona reale e non un personaggio di finzione è stato molto difficile", ha spiegato l'attore, sottolineando la delicatezza dell'argomento.

Giacomo Giorgio sarà anche tra i protagonisti di Noi siamo leggenda, una serie televisiva prodotta da Rai e Prime Video. Nel cast del nuovo progetto ci sono altri attori di Mare Fuori come Nicolas Maupas, Domenico Cuomo e Valentina Romani, rispettivamente Filippo, Cardiotrap e Naditza nella serie cult di Rai 2, come ha rivelato il primo video ufficiale.

Per quanto riguarda Io sono leggenda, in cui dei ragazzi giovani scoprono di avere dei superpoteri, non può raccontare molto ma può però dire che il suo personaggio scoprirà i superpoteri non in maniera del tutto banale e che la chiave di lettura della serie sarà diversa ed originale. Nella nuova stagione televisiva, lo troveremo anche in un'altra serie tv cult per la Rai: Doc - Nelle tue mani

L'attore nato a Napoli, inoltre, sbarca anche su Netflix con Sara, adattamento del libro di Maurizio De Giovanni per Netflix dove reciterà accanto a Teresa Saponangelo in questa nuova serie tv poliziesca.