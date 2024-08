Mare Fuori: nuove scintille tra due protagonisti della serie? Ecco di chi si tratta

La Rai non ha ancora comunicato la data di uscita della quinta stagione di Mare Fuori, ma l'attenzione sui suoi protagonisti rimane alta, anche per quegli attori che hanno già lasciato la serie. Nelle ultime settimane, si è parlato di un possibile avvicinamento tra Nicolas Maupas e Valentina Romani.

Un amore nato sul set di Mare Fuori

Gli artisti hanno interpretato due dei personaggi più amati della serie, Filippo Ferrari, il ragazzo della Milano bene soprannominato O' Chiattillo, e Naditza Prigoana, la ragazza rom. Secondo i rumor, dopo la storia d'amore vissuta dai loro personaggi, Nicola e Valentina si sarebbero innamorati anche nella vita reale, un rumor che anche in passato non è mai stato confermato dai diretti interessati.

Ad alimentare le speranze dei fan, che in queste settimane si sono divertiti a studiare le loro storie su Instagram per cercare indizi sui social, ci ha pensato il settimanale Chi. Secondo il magazine, i due attori hanno trascorso l'estate insieme e, ritrovandosi, la passione si sarebbe riaccesa.

Nicolas Maupas e Valentina Romani in una scena di Mare Fuori

"Se l'anno scorso erano una coppia fissa, ma sempre in maniera discreta e senza farsi vedere troppo in giro, ora si sono concessi un viaggio insieme. La meta scelta è stata la Normandia, un luogo caro a Nicolas, che ha origini francesi. 'D'amore e d'acqua fresca', recita una scritta pubblicata da lei nelle foto della vacanza, come a voler raccontare ai fan la loro storia che continua", si legge sul settimanale di Alfonso Signorini.

"Non parlo della mia vita sentimentale, nemmeno sui social. È una forma di tutela, e forse anche di paura. Non ho ancora capito al cento per cento perché non voglio farlo, ma so che i motivi sono validi", aveva dichiarato Nicolas in un'intervista rilasciata a gennaio a Vanity Fair. Dello stesso parere è Valentina, che al settimanale Grazia aveva confidato di non gradire rendere pubblica la sua vita privata.