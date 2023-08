Mare fuori, Maria Esposito al centro delle polemiche dopo un commento 'sessista' sui social

Momenti difficili per le giovani star di Mare Fuori che stanno imparando a comprendere il costo della popolarità sui social media. Maria Esposito, nota per il suo ruolo di Rosa Ricci nella serie di Rai 2, si ritrova al centro di una controversia sui social a causa di un suo commento ritenuto sessista dalla maggioranza degli utenti.

Cosa ha detto Maria Esposito

Nelle recenti ore, Maria Esposito ha condiviso un post sui social che appare in contrasto con l'attuale clima sociale del paese, scosso dagli stupri di gruppo avvenuti a Palermo e Caivano. L'attrice di Mare fuori ha scritto: "Una donna seria e di classe rimane tale da single, da fidanzata, da sola o in mezzo a centinaia di uomini. Mentre una classica femmina da quattro soldi non ci metterà molto a rivelarsi. La classe, la femminilità e la serietà sono valori che non puoi fingere di averli".

La dichiarazione ha generato numerose reazioni negative da parte dei fan dell'attrice, i quali hanno espresso il loro disappunto nei confronti della loro beniamina. Molteplici commenti hanno evidenziato in tono ironico le imperfezioni grammaticali presenti nel post. L'attrice è da poco ritornata single dopo essersi lasciata con Antonio Orefice, anche lui nel cast della serie.

Pochi giorni fa era toccato ad Artem Tkachuk finire al centro della classica bufera social per una frase infelice pubblicata nelle storie di Instagram. L'attore aveva scritto: "La depressione è uno stato emotivo dei deboli".