Giacomo Giorgio a Ballando con le Stelle 2024? La risposta definitiva dell'attore di Mare Fuori

Nelle ultime ore, sono stati rivelati i nomi di alcuni dei partecipanti alla prossima edizione di Ballando con le Stelle 2024. Il cast del popolare programma di Milly Carlucci inizia a delinearsi, e tra i potenziali concorrenti si era parlato anche di Giacomo Giorgio, la star di Mare Fuori. L'attore ha finalmente chiarito la sua posizione.

Nuovi concorrenti di Ballando con le Stelle

Poche ore fa, sono stati ufficializzati i primi tre nomi del talent show, che partirà in prima serata su Rai 1 a settembre. Il primo concorrente a essere annunciato è stato Francesco Paolantoni. La notizia era stata anticipata da Carlo Conti, che lo scorso anno ha ospitato l'attore napoletano nella sua trasmissione Tale e Quale Show insieme a Gabriele Cirilli, i due hanno divertito gli spettatori con le loro esilaranti imitazioni.

Il secondo nome, rivelato dall'account ufficiale del programma, è quello di Federica Nargi. Il pubblico di Rai 1 la ricorda per la sua partecipazione allo show del futuro conduttore di Sanremo nel 2021. Recentemente, la showgirl ha affiancato il Mago Forrest in una puntata di GialappaShow su TV8.

Giacomo Giorgio in una scena della fiction Per Elisa - Il caso Claps

Giacomo Giorgio: chiarimenti sulle voci sulla partecipazione al talent show

Il terzo nome ufficiale è quello della cantante piacentina Nina Zilli. Nei mesi scorsi, molti nomi di personaggi dello spettacolo erano stati fatti circolare come possibili partecipanti a Ballando con le Stelle. Tra questi, l'attore, noto per il ruolo di Ciro Ricci in Mare Fuori e visto di recente in Doc - Nelle tue mani nel ruolo di Federico Lentini, era tra i candidati più discussi.

Giacomo Giorgio, tuttavia, ha spiegato la sua posizione riguardo alla partecipazione al programma. L'artista ha assicurato i suoi follower che non sarà coinvolto nella prossima edizione di Ballando con le Stelle e di non aver mai sostenuto un provino per il programma. In una storia pubblicata su Instagram, ha messo fine alle voci che circolavano.

"Per fare un po' di chiarezza - ha dichiarato l'attore - Non solo non farò 'Ballando con le Stelle' (programma verso cui provo profonda stima), ma non ho mai fatto nemmeno il provino per parteciparvi. Tutte le notizie che circolano su questo punto sono fake news. Piuttosto, ci vediamo presto con tante nuove bellissime storie e personaggi".