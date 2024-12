Mare Fuori: in arrivo il film prequel 'Io sono Rosa Ricci'

La serie Mare Fuori avrà un film prequel dedicato al personaggio di Rosa Ricci, parte affidata sul piccolo schermo all'attrice Maria Esposito.

Il titolo del progetto, che verrà portato nelle sale nel 2025 da 01 Distribution, sembra sia Io Sono Rosa Ricci.

L'annuncio del prequel di Mare Fuori

Sul grande schermo si racconterà quindi quanto accaduto a Rosa Ricci, tra i volti più amati dai fan della popolare serie italiana Mare fuori targata Rai, prima della condanna che l'ha portata in carcere e alle sue attività criminali.

Alle Giornate Professionali di Cinema a Sorrento è stata confermata la produzione del lungometraggio e della sesta stagione della serie, attualmente in lavorazione, mostrando anche un video in cui Maria Esposito condivide il suo entusiasmo per il nuovo progetto.

Nelle stagioni dello show già andate in onda si sostiene che Rosa sia in carcere a causa della scelta di voler vendicare la morte del fratello Ciro. Il film sembra rivelerà nuovi dettagli di quanto accaduto e potrebbe offrire nuove sfumature del complesso personaggio.

Il ritorno dello show

Le riprese della quinta stagione della serie italiana si sono concluse a ottobre, in vista di un debutto degli episodi previsto sugli schermi della Rai a febbraio.

Nelle nuove puntate si dovrà fare i conti con l'assenza di Edoardo Conte: il suo interprete Matteo Paolillo ha infatti confermato la sua uscita di scena sostenendo che il suo personaggio non potesse farla franca, per evitare che venisse travolto dal fascino del male.

Rosa Ricci, nelle puntate inedite, potrebbe alimentare ulteriormente la sua sete di vendetta farà i conti con le conseguenze legate alla scelta di abbandonare all'altare Carmine di Salvo.