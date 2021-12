Mare Fuori 2, episodi 5 e 6 in onda stasera su Rai2: le anticipazioni

Tornano stasera su Rai2, alle 21:20, le storie di Mare fuori 2 e dei ragazzi rinchiusi nell'Istituto di detenzione minorile.

Nella nuova stagione, in onda con altre 3 prime serate, ogni detenuto si troverà di fronte, come uno specchio, la propria famiglia, e verrà chiamato a compiere una scelta: seguirne le orme o rinnegarle?

Dalle anticipazioni degli episodi 5 e 6, in onda in questo mercoledì 1° dicembre, si scopre che Beppe ha avuto una relazione con una ragazza di colore, Latifah. Kubra lo riporta a quei giorni. Nad si sente rifiutata da Filippo, mentre Cardiotrap riceve una buona notizia: il padre gli ha organizzato il suo primo concerto. Massimo riprende il suo posto di comandante per stare vicino a Carmine e scoprire chi ha ucciso Nina. Pino suggerisce che i killer potrebbero aver seguito Filippo per scoprire dove fosse Carmine. Massimo controlla le telecamere fuori dall'IPM.

Paola riesce a farsi assegnare l'affidamento della piccola Futura. Edo e i suoi scoprono che Sasà è dentro per stupro e non gli danno pace. Luisa per proteggere il figlio circuisce Lino. Kubra per proteggere Silvia finisce in isolamento e Beppe riesce a strapparle confidenze sconvolgenti. La rabbia di Edoardo cresce perché Teresa è sparita. Nad a Milano riceve una visita molto sgradita. Le indagini di Massimo portano ad una conclusione che mai avrebbe voluto conoscere.

La colonna sonora della seconda stagione di Mare fuori, prodotta e distribuita da RaiCom è firmata ancora una volta da Stefano Lentini e vede proseguire la collaborazione con Raiz, nella canzone "Amore che fa male", e con Matteo Paolillo, autore di "Sangue Nero", con le voci di due giovani attori e protagonisti della serie: Cardiotrap (Domenico Cuomo) e Gemma (Serena Codato).