Mare Fuori 2, gli episodi 3 e 4 in onda stasera su Rai2: anticipazioni

Tornano stasera su Rai2, alle 21:20, le storie di Mare fuori 2 e dei ragazzi rinchiusi nell'Istituto di detenzione minorile, dopo l'esordio della scorsa settimana. Nella nuova stagione, in onda in 6 prime serate totali, ogni detenuto si troverà di fronte, come uno specchio, la propria famiglia, e verrà chiamato a compiere una scelta: seguirne le orme o rinnegarle?

Le anticipazioni degli episodi 3 e 4, in onda in questo mercoledì 24 novembre 2021, annunciano che Naditza esce e, all'insaputa dei suoi genitori, viene data in affidamento alla famiglia di Filippo, in attesa che lui venga trasferito a Milano. Cardiotrap si avvicina sempre più a Gemma. Lino viene adescato dalla ricca e affascinante mamma di Sasà, il ragazzino della Napoli bene, mentre nell'IPM entra Kubra, italiana di prima generazione con la mamma africana.

Il magistrato predispone per Carmine il rientro in istituto, ma il ragazzo non vuole che sua figlia sia una Di Salvo e la affida alla madre di Nina, ma la sua famiglia è in guerra con i Ricci. Per Filippo intanto arriva il trasferimento a Milano dove lo attende Nad, e per salutarlo Beppe organizza un concerto dove Cardio canta i pezzi scritti con Gemma. Pino è attratto da Kubra, ma la ragazza è ostile con tutti.

Nuovi personaggi faranno il loro ingresso nell'Istituto, come Kubra, una ragazza di origini nigeriane colpevole di matricidio; o Sasà, un ragazzino arrestato per violenza carnale, un reato che è convinto di non aver compiuto. Intanto, fuori dalle mura, si indaga per cercare i veri responsabili dei crimini compiuti dai giovani detenuti. Nel cast della serie: Carolina Crescentini, Carmine Recano, Valentina Romani, Nicolas Maupas, Massimiliano Caiazzo, Vincenzo Ferrera, Antonio De Matteo e Anna Ammirati.

La colonna sonora della seconda stagione di Mare fuori, prodotta e distribuita da RaiCom è firmata ancora una volta da Stefano Lentini e vede proseguire la collaborazione con Raiz, nella canzone "Amore che fa male", e con Matteo Paolillo, autore di "Sangue Nero", con le voci di due giovani attori e protagonisti della serie: Cardiotrap (Domenico Cuomo) e Gemma (Serena Codato).