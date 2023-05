Marco Bellocchio a Che Tempo Che Fa: 'Mi piace ancora fare il cinema, l'entusiasmo non mi manca'

Marco Bellocchio, ospite di Che Tempo Che Fa del 21 maggio, ha presentato il suo ultimo film in concorso al Festival di Cannes

Marco Bellocchio è stato uno degli ospiti di Fabio Fazio nella puntata di Che Tempo Che Fa andata in onda ieri, 22 maggio. Il regista ha presentato Rapito, il suo ultimo film, che domani, 23 maggio, verrà presentato in concorso al Festival di Cannes.

Il regista,83 anni, ha parlato del suo entusiasmo per il suo lavoro, l'artista è stato considerato da Paolo Sorrentino "il più giovane dei registi in circolazione". Marco Bellocchio, commentando questa frase del suo collega napoletano ha detto: "A 83 anni sono ancora vivace, mi piace ancora fare il cinema, l'entusiasmo non mi manca. Finché prima la mente ma anche il corpo funzionano si può continuare".

Presentando Marco Bellocchio, Fabio Fazio ha elencato alcuni dei premi vinti dal regista: l'Orso d'argento - Gran premio della giuria, il Leone d'Oro alla carriera, il David alla carriera e la Palma d'Oro onoraria.

Rapito arriverà nelle sale il 25 maggio. Il film è interpretato da Paolo Pierobon, Fausto Russo Alesi, Barbara Ronchi, Enea Sala (Edgardo Mortara da bambino), Leonardo Maltese (Edgardo ragazzo) e con Filippo Timi e Fabrizio Gifuni. Completano il cast Andrea Gherpelli, Samuele Teneggi, Corrado Invernizzi, Aurora Camatti, Paolo Calabresi, Bruno Cariello, Renato Sarti, Fabrizio Contri, Federica Fracassi.

Trama di Rapito: Nel 1858, nel quartiere ebraico di Bologna, i soldati del Papa irrompono nella casa della famiglia Mortara. Per ordine del cardinale, sono andati a prendere Edgardo, il loro figlio di sette anni. Secondo le dichiarazioni di una domestica, ritenuto in punto di morte, a sei mesi, il bambino era stato segretamente battezzato. La legge papale è inappellabile: deve ricevere un'educazione cattolica.

Rapito: il trailer del film di Marco Bellocchio in concorso a Cannes 2023

I genitori di Edgardo, sconvolti, faranno di tutto per riavere il figlio. Sostenuta dall'opinione pubblica e dalla comunità ebraica internazionale, la battaglia dei Mortara assume presto una dimensione politica. Ma il Papa non accetta di restituire il bambino. Mentre Edgardo cresce nella fede cattolica, il potere temporale della Chiesa volge al tramonto e le truppe sabaude conquistano Roma.

La puntata di Che Tempo che fa, in onda su Rai 3, è disponibile su Raiplay.