Marco Bellocchio dirigerà il film su Sergio Marchionne: riprese tra Italia, Stati Uniti e Canada

Dopo aver presentato alla Mostra di Venezia la sua serie su Enzo Tortora, Marco Bellocchio ha già annunciato il suo prossimo impegno: dirigerà un film incentrato sulla vita di Sergio Marchionne dal titolo Falcon.

Il progetto, scritto da Marco Bellocchio con Ludovica Rampoldi, Andrea di Stefano, Stefano Rulli e con la partecipazione di Oliviero Del Papa, sarà prodotto da Simone Gattoni per Kavac Film, Mattia Mor per Emotion Network e Rai Cinema. Le riprese sono previste per il 2026 e si svolgeranno tra l'Italia, gli Stati Uniti e il Canada.

Dopo la serie su Aldo Moro (Esterno notte) e quella in arrivo nel 2026 su Enzo Tortora (Portobello), un ulteriore racconto che continua il suo "ciclo del disaccordo" incentrato su un'altra figura chiave di quest'ultimo quarto di secolo.

Italian Global Series Festival: Marco Bellocchio in una foto

Marco Bellocchio: "Ecco perché ho scelto Sergio Marchionne"

"Mi piace l'idea perché c'è ancora tanto da fare, siamo solo agli inizi", ha affermato Bellocchio, "di raccontare un italiano, Sergio Marchionne, che sfida in America due giganti, GM e Chrysler e vince. Non si fa assoggettare, non si fa schiacciare, la sua genialità, il suo coraggio e la sua spietatezza manageriale salvano la FIAT che, come dicevano gli esperti, era 'tecnicamente fallita'".

Il regista, quindi, ha proseguito: "Risorge non solo con lui ma con la partecipazione attiva del giovanissimo 'maggiore azionista' e di tutta la famiglia. Mi piace raccontare di un vincitore che ritornato in patria è accolto da alcune istituzioni italiane di sinistra, di centro e di destra con ostilità. Un "vincitore tragico" si potrebbe definire alla fine della storia".

Per quanto riguarda Portobello, presentata all'ultima Mostra del Cinema di Venezia, il debutto è previsto per il 2026 su HBO Max, presumibilmente a marzo, quando la piattaforma verrà lanciata dalla Warner Bros. Discovery anche nel nostro paese.