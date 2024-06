Maratona di Normal People, un ospite a sorpresa con Daisy Edgar-Jones e Paul Mescal

Durante la visione non stop della serie tv HBO è comparso all'improvviso un collega illustre dei due protagonisti.

Nel weekend Paul Mescal e Daisy Edgar-Jones hanno organizzato una maratona di Normal People, la serie che li ha resi famosi nel 2020, al Prince Charles Cinema di Londra per raccogliere fondi in favore dell'UNICEF e per Pieta, che si occupa della prevenzione del suicidio.

Invece di limitarsi ad introdurre la proiezione, gli attori sono rimasti al cinema per tutta la durata dell'evento e hanno guardato tutti e 12 gli episodi con il pubblico, fermandosi anche per firmare libri, posare per foto e partecipare ad una sessione di Q&A, condotta da un ospite a sorpresa.

Un conduttore d'eccezione

A guidare la sessione di domande e risposte con il pubblico è stato Andrew Scott, introdotto così da Mescal, tra gli applausi del pubblico:"Il migliore dei migliori per porci delle domande, il mio amico Andrew Scott!". Nel corso del botta e risposta con gli spettatori, Scott si è complimentato con i due colleghi per le sequenze intime e Daisy Edgar-Jones ha confessato l'imbarazzo di rivedere quelle immagini insieme alle persone in sala, mentre Paul Mescal ha trovato particolarmente commoventi gli ultimi episodi.

La star di Il gladiatore 2 ha ringraziato il pubblico per aver cambiato le loro vite grazie al successo dello show. Dopo il selfie dei due attori di qualche settimana fa, i fan hanno creduto che le due star stessero per anticipare l'arrivo di una seconda stagione ma all'orizzonte c'era l'evento di beneficenza andato in scena proprio ieri. Il regista Lenny Abrahamson ha dichiarato che al momento non esiste una seconda stagione all'orizzonte, ritenendo sia meglio che Normal People rimanga una miniserie da un solo ciclo di episodi.

Paul Mescal ha recitato insieme ad Andrew Scott nell'ultimo di Andrew Haigh, il dramma romantico dal titolo Estranei. Daisy Edgar-Jones sarà presto nelle sale in Twisters, sequel del cult catastrofico anni '90 Twister.