Bronx stasera su Rai 4: trama, cast e curiosità del thriller metropolitano in onda il 13 dicembre

Un massacro in un bar di Marsiglia, una squadra anticrimine divisa e un'indagine pericolosa: Bronx, action crime intenso e violento firmato da Olivier Marchal, arriva questa sera su Rai 4 sabato 13 dicembre alle 21.20.

Stasera, sabato 13 dicembre in prima serata alle 21:20, Rai 4 propone l'action crime Bronx titolo originale Bronx, Les flics de Marseille - film francese del 2020 diretto da Olivier Marchal, regista specializzato in noir polizieschi duri e realistici. Un appuntamento imperdibile per gli amanti dei thriller metropolitani ad alta tensione, ambientati in un contesto urbano segnato da violenza, corruzione e rivalità interne alle forze dell'ordine.

La trama: la legge nel caos di Marsiglia

Il film è ambientato nella città portuale di Marsiglia, dove una sanguinosa strage in un bar locale scatena una guerra tra bande rivali e corruzione interna alla polizia. L'indagine viene affidata a Richard Vronski, capo della squadra anticrimine (BAC Nord), un uomo dai metodi sbrigativi ma efficaci, legato da vincoli di lealtà ferrea ai suoi uomini.

Vronski si trova però costretto a collaborare con l'odiata e rivale sezione della BRB (Brigata di Ricerca e Intervento), guidata dal comandante Costa. Mentre i due team si scontrano per le giurisdizioni e vecchi rancori, il confine tra il bene e il male, tra l'essere poliziotti e criminali, si fa sempre più sottile e pericoloso.

Lannick Gautry e Stanislas Merhar

Il cast: facce note del cinema francese

Il film vanta un cast solido, tipico delle produzioni di Marchal

Lannick Gautry nel ruolo dell'agente Richard Vronski .

nel ruolo dell'agente . Stanislas Merhar nel ruolo del capo della BRB.

nel ruolo del capo della BRB. Kaaris , noto rapper e attore francese.

, noto rapper e attore francese. David Belle , celebre fondatore della disciplina del Parkour e attore.

, celebre fondatore della disciplina del Parkour e attore. Patrick Catalifo

Moussa Maaskri

Curiosità: il tocco di Olivier Marchal

Il regista Olivier Marchal è un ex poliziotto e detective della Polizia Giudiziaria. Questo background conferisce ai suoi film un realismo e un cinismo crudo unici, spesso concentrandosi sulla corruzione e sul sacrificio della vita in divisa.

e detective della Polizia Giudiziaria. Questo background conferisce ai suoi film un unici, spesso concentrandosi sulla corruzione e sul sacrificio della vita in divisa. Bronx è un omaggio cupo e viscerale a Marsiglia, una città che Marchal descrive come un faro di criminalità e fascino, lontana dalla classica immagine patinata.

Il film è stato inizialmente prodotto come un Netflix Original (rilasciato nel 2020) prima di approdare in prima serata sul canale di Rai 4.

Dove vedere il film in Tv e streaming

L''action crime andrà in onda stasera, sabato 13 dicembre 2025 alle 21:20 su Rai 4. Bronx di Olivier Marchal sarà disponibile anche in diretta streaming e successivamente on demand su RaiPlay, dove gli spettatori potranno rivedere il lungometraggio in qualsiasi momento.