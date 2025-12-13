Bronx stasera su Rai 4: trama, cast e curiosità del thriller metropolitano in onda il 13 dicembre

Stasera, sabato 13 dicembre in prima serata alle 21:20, Rai 4 propone l'action crime Bronx titolo originale Bronx, Les flics de Marseille - film francese del 2020 diretto da Olivier Marchal, regista specializzato in noir polizieschi duri e realistici. Un appuntamento imperdibile per gli amanti dei thriller metropolitani ad alta tensione, ambientati in un contesto urbano segnato da violenza, corruzione e rivalità interne alle forze dell'ordine.
La trama: la legge nel caos di Marsiglia
Il film è ambientato nella città portuale di Marsiglia, dove una sanguinosa strage in un bar locale scatena una guerra tra bande rivali e corruzione interna alla polizia. L'indagine viene affidata a Richard Vronski, capo della squadra anticrimine (BAC Nord), un uomo dai metodi sbrigativi ma efficaci, legato da vincoli di lealtà ferrea ai suoi uomini.
Vronski si trova però costretto a collaborare con l'odiata e rivale sezione della BRB (Brigata di Ricerca e Intervento), guidata dal comandante Costa. Mentre i due team si scontrano per le giurisdizioni e vecchi rancori, il confine tra il bene e il male, tra l'essere poliziotti e criminali, si fa sempre più sottile e pericoloso.
Il cast: facce note del cinema francese
Il film vanta un cast solido, tipico delle produzioni di Marchal
- Lannick Gautry nel ruolo dell'agente Richard Vronski.
- Stanislas Merhar nel ruolo del capo della BRB.
- Kaaris, noto rapper e attore francese.
- David Belle, celebre fondatore della disciplina del Parkour e attore.
- Patrick Catalifo
- Moussa Maaskri
Curiosità: il tocco di Olivier Marchal
- Il regista Olivier Marchal è un ex poliziotto e detective della Polizia Giudiziaria. Questo background conferisce ai suoi film un realismo e un cinismo crudo unici, spesso concentrandosi sulla corruzione e sul sacrificio della vita in divisa.
- Bronx è un omaggio cupo e viscerale a Marsiglia, una città che Marchal descrive come un faro di criminalità e fascino, lontana dalla classica immagine patinata.
- Il film è stato inizialmente prodotto come un Netflix Original (rilasciato nel 2020) prima di approdare in prima serata sul canale di Rai 4.
Dove vedere il film in Tv e streaming
L''action crime andrà in onda stasera, sabato 13 dicembre 2025 alle 21:20 su Rai 4. Bronx di Olivier Marchal sarà disponibile anche in diretta streaming e successivamente on demand su RaiPlay, dove gli spettatori potranno rivedere il lungometraggio in qualsiasi momento.