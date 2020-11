Maradona: Sueño Bendito, le nuove foto della serie tv di Amazon Prime Video

Amazon Prime Video ha rilasciato le nuove foto ufficiali di Maradona: Sueño Bendito, serie tv che ripercorrerà i momenti chiave della carriera e della vita del calciatore argentino Diego Armando Maradona.

Hoy hace 60 años que nació una leyenda... y pronto el mundo conocerá su historia. Maradona: Sueño Bendito. Próximamente en Amazon Prime Video. pic.twitter.com/JNaJmkAloi — Amazon Prime Video Latinoamérica (@PrimeVideoLat) October 30, 2020

Questa settimana Diego Armando Maradona ha compiuto 60 anni e, per l'occasione, migliaia di persone da ogni parte del mondo, soprattutto amanti del calcio e coloro che hanno avuto la fortuna di vederlo giocare nei suoi anni migliori, hanno condiviso sui social una lunga serie di messaggi di stima dedicati alla leggenda del calcio. Sulle luci e le ombre che hanno caratterizzato la vita di Maradona si concentrerà Maradona: Sueño Bendito, la serie tv a cui Amazon Prime Video ci ha permesso di dare un'occhiata attraverso alcuni scatti inediti. "Oggi 60 anni fa è nata una leggenda... e presto il mondo conoscerà la sua storia. Maradona: Sueño Bendito. Prossimamente su Amazon Prime Video" si legge nel tweet.

Le foto mostrano gli attori che interpreteranno Diego Armando Maradona nelle diverse fasi della sua vita, da quando era ancora un bambino per il quale il calcio rappresentava una via di fuga dalla povertà quotidiana, a quando interi stadi di tifosi lo applaudivano senza alcuna distinzione di tifo. Gli attori che incarneranno il calciatore sullo schermo sono Nicolás Goldschmidt (nella fase della sua infanzia negli Argentinos Juniors), Nazareno Casero (nella fase più gloriosa della sua carriera, quando era campione con la nazionale argentina in Messico) e Juan Palomino (nel periodo in cui Diego si ritirò, dando il suo addio alla festa omaggio organizzata ne La Bombonera, lo storico stadio di Buenos Aires).

Ricordiamo che la serie Maradona: Sueño Bendito (Sogno Benedetto) è stata scritta da Guillermo Salmerón e Silvina Olschansky e diretta da Alejandro Aimetta. Al momento non è stata ancora ufficializzata alcuna data di uscita ma la sensazione è che la serie tv possa arrivare nel catalogo di Amazon Prime Video molto presto.