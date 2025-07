Mara Venier ospite fisso di Che Tempo Che Fa: ecco la notizia che non piace alla Rai

Mara Venier al tavolo di Fabio Fazio: se la notizia venisse confermata, la Rai si ritroverebbe uno dei suoi storici volti diviso tra il programma della sua domenica pomeriggio e uno della concorrenza. Anzi, di più: il programma di punta della concorrenza condotto da Fabio Fazio, il cui addio alla Rai non passò certo inosservato.

Mara Venier ospite di Fabio Fazio

Mara Venier

A dare la notizia è stato Il Messaggero: secondo la testata infatti, dalla prossima stagione Mara Venier sarà ospite fissa del tavolo di Che Tempo Che Fa. Il programma va in onda la domenica sera, mentre la Venier condurrà Domenica In al pomeriggio: insomma, se davvero la Venier sarà ospite fissa di Fazio, il suo volto si dividerà tra Rai 1 e Nove.

Le dichiarazioni al Salone del Libro e l'assenza ai palinsesti Rai

Alla luce di questa notizia, assumono anche una luce diversa le parole di Mara Venier al Salone del Libro di Torino, quando dichiarò che con il passaggio a Nove di Fazio, la Rai aveva perso il suo programma più bello. La conduttrice ci stava dicendo qualcosa? Oppure questo nuovo impegno è solo la conferma di quelle parole?

Mara Venier a Domenica In nel 2019

Va poi aggiunto un altro tassello: la Venier non era presente ai palinsesti Rai del 27 giugno, svoltisi nella sede di Napoli.

Molti avevano interpretato la sua assenza come dissenso, specie considerando che nella prossima stagione di Domenica In, pur confermata, la Venier non sarà sola alla conduzione. Al suo fianco infatti, ci sarà Gabriele Corsi; la sua assenza perciò, sembrava confermare l'ipotesi che la Venier non avesse gradito questo affiancamento e la nuova squadra di lavoro dietro al programma.

Di certo, con questo nuovo impegno lavorativo, Mara Venier si confermerebbe sì la signora della domenica, ma non solo di quella di Rai 1.