Palinsesti RAI: quali conduttori potrebbero disertare la presentazione prevista oggi a Napoli

In casa Rai si respira una brutta aria e oggi a Napoli, alla presentazione dei palinsesti televisivi, potrebbero non presentarsi alcuni dei big della TV di Stato.

Oggi a Napoli la Rai presenta i palinsesti della nuova stagione televisiva, ma l'atmosfera non è proprio serena. Tra tagli ai programmi, scelte discutibili degli ultimi tempi e tensioni dietro le quinte, diversi volti noti della TV potrebbero decidere di non partecipare all'evento per dare un segnale. Il malcontento serpeggia e in molti sembrerebbero aver deciso di portarlo allo scoperto.

L'affaire Gigi Marzullo: il conduttore darà forfait?

"Mi si nota di più se vengo e sto in disparte o se non vengo per niente?" si chiedeva Nanni Moretti in Ecce bombo e Gigi Marzullo sembra averne preso in prestito il mood. Non sarebbe una vera presentazione Rai senza il suo iconico volto notturno, eppure stavolta il giornalista potrebbe essere il grande assente.

Pare che le sue trasmissioni stiano per essere quasi del tutto archiviate e lui, secondo L'Espresso, non l'avrebbe presa bene. I vertici avrebbero provato a convincerlo fino all'ultimo, ma niente da fare. Marzullo è furioso e potrebbe far parlare di sé proprio restando a casa.

Mara Venier e Antonella Clerici in forse

Occhi puntati anche su Mara Venier. La regina di Domenica In non avrebbe digerito la possibile sostituzione dello storico autore Marco Luci con Fabio Pastrello. E ci sarebbe pure il cambio del capo struttura. Risultato? Potrebbe decidere di saltare Napoli. Una mossa che non passerebbe di certo inosservata, vista la sua influenza e il ruolo chiave nel palinsesto.

Anche Antonella Clerici non ha confermato la presenza. Il motivo? Il trasloco di The Voice dal venerdì al sabato sera non le sarebbe andato giù. A questo si aggiungerebbero tensioni economiche ancora da risolvere. Insomma, per ora è più no che sì.

La protesta di Sigfrido Ranucci contro la Rai

Presente ma non in platea: Sigfrido Ranucci sarà sì a Napoli, ma per partecipare alla protesta dei giornalisti Rai contro l'azienda. Nessuna passerella, solo dissenso. Il conduttore di Report ha deciso di manifestare apertamente dopo i tagli all'approfondimento e l'ultima lettera di richiamo ricevuta dalla Rai. Una scelta che parla più di mille comunicati stampa.

Presentazione dei palinsesti RAI a Napoli, cosa aspettarci

Tra i volti rassicuranti, almeno Carlo Conti si era già tirato fuori per impegni precedenti. Ma il rischio è che l'evento si trasformi in una sfilata di sedie vuote e musi lunghi. Con un taglio di 25 milioni e tante decisioni indigeste, la vera domanda è: riuscirà la Rai a ricucire gli strappi e convincere i suoi big a non disertare?