Mara Venier sorprende su Che Tempo Che Fa: "La Rai ha perso il suo programma più bello"

La Rai ha perso il suo programma più bello: secondo Mara Venier, il passaggio di Che Tempo Che Fa a Nove è stato una vera perdita per la Rai.

Ospite proprio di Fabio Fazio e Luciana Littizzetto al Salone del Libro di Torino infatti, la conduttrice di Domenica In non ha nascosto il suo disappunto riguardo l'assenza del programma dalla Rai.

Il commento di Mara Venier

Mara Venier a Domenica In

Passata a Nove nel 2023, la trasmissione di interviste di Fabio Fazio aveva già subito diversi cambi di collocazione. Due anni fa poi, l'addio definitivo all'azienda del servizio pubblico. "Mi dispiace molto perché credo che la Rai abbia perso il più bel programma. E penso che il pubblico sia d'accordo con me", ha detto Mara Venier, ospite nella Sezione Leggerezze, parlando di Che Tempo Che Fa.

Lo riporta l'ADN Kronos, che riporta pure come il pubblico abbia risposto con un "fragoroso applauso" a questa sue esternazione.

La risposta di Fabio Fazio: "La Rai ti entra nel dna"

Che tempo che fa: Luciana Littizzetto e Fabio Fazio durante il programma TV

Fabio Fazio, dal canto suo, ha poi replicato: "Noi siamo molto felici dove siamo e godiamo di una libertà assoluta che ci dà leggerezza". Poi ha chiarito: "Ho passato 40 anni in Rai, la scuola del servizio non la dimentichi, diventa il tuo dna, che ti porti dietro, anche adesso che siamo qui".

La scuola Rai insomma, ti entra dentro e non puoi più farne a meno. Le dichiarazioni del conduttore, pur non entrando nel dettaglio della vicenda, lasciano trasparire da un lato la gratitudine verso l'azienda che gli ha dato tanto a livello professionale; tuttavia, dall'altro lasciano trasparire quanto, a differenza di Nove, fosse ormai diventato complesso lavorare con serenità in Rai.