Mara Venier in lacrime a Domenica In dopo il messaggio del nipotino (VIDEO)

Durante Domenica In sorpresa di Pasqua per Mara Venier che non riesce a trattenere le lacrime quando vede il nipotino.

Mara Venier non ha trattenuto le lacrime vedendo il videomessaggio del nipotino durante Domenica In. La conduttrice del contenitore domenicale è scoppiata in un pianto dirotto quando la regia ha mandato a sorpresa la registrazione del piccolo Claudio.

“Ciao nonna!”. Mara che si commuove per il saluto del nipotino mi ha devastato. ❤️@provo2000 #domenicain pic.twitter.com/SZf4h4aC9o — Maurizio Kostanzo (@MauryKostanzo) April 12, 2020

Domenica In non ha abbandonato i suoi telespettatori neanche a Pasqua. Mara Venier è andata in onda regolarmente per fare compagnia agli italiani in questa giornata molto particolare. Per premiarla i produttori hanno deciso di farle una simpatica sorpresa. Mara ha fatto vedere un coro di bambini che si esibiva sulle note di 'Azzurro', il grande successo di Adriano Celentano, ma alla fine della canzone è partito un videomessaggio del nipote destinato a nonna Mara.

Il piccolo Claudio, figlio di Paolo Capponi, si è tolto il ciucciotto e ha detto "Ciao Nonna, Buona Pasqua...ciao". A questo punto la Venier, che in questo periodo non può andare a trovare il bambino e tutto il resto della famiglia, costretta in casa propria come ciascuno di noi, è scoppiata in un pianto irrefrenabile e ha detto: "Tutti i nonni e tutte le nonne mi possono capire, perché per noi à veramente molto doloroso non poter vedere i nostri nipoti".