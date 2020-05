Mara Venier, incidente domestico prima di Domenica In: in onda con il piede fasciato

Mara Venier ha avuto un incidente domestico prima della puntata odierna di Domenica In ed è andata in onda con il piede fasciato.

Mara Venier ha avuto un incidente domestico questa mattina e si è presentata a Domenica in con il piede fasciato. La conduttrice lo ha annunciato ai suoi follower su Instagram, facendo capire che sarebbe stata costretta a stringere i denti per condurre il consueto contenitore domenicale.

Nel 1995 Mara Venier cadde in studio mentre ballava con Luca Giurato, questa volta la conduttrice è caduta dalle scale di casa sua poco prima della diretta domenicale. In uno scatto pubblicato su Instagram in cui mostra il piede fasciato Mara scrive: "Ci provo andare in onda ....sono caduta dalle scale stamattina per venire qua ....penso frattura al piede ..una botta in testa!!! Subito dopo domenica in radiografia!"

Mara Venier ha iniziato regolarmente il programma e con Massimo Ranieri, primo ospite collegato, ha parlato dell'incidente domestico. "Volevano portarmi a fare la radiografia subito, ma ho detto di no, ci andrò dopo la trasmissione oppure domani mattina - ha detto Mara Venier all'artista napoletano - Ho preso anche una brutta botta in testa, ma sono lucida, che devo fare, le cose che capitano a me".

Nel frattempo molti VIP su Instagram le hanno mostrato affetto e solidarietà. "Nooo amore mi spiace tanto" ha scritto Elisabetta Gregoraci. Un "noooo" è arrivato anche da Antonella Clerici. L'attrice Maria Pia Calzone le ha scritto "mi spiace Mara... sei una cazzutissima. Tutto il mio rispetto". E sono tantissimi anche i fan che in questo momento le stanno mandando messaggi di auguri sul social network.