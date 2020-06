Mara Venier: gaffe in serie a Domenica In con Romina Power e Loretta Goggi

Nell'ultima puntata di Domenica In Mara Venier ha ospitato in studio Romina Power e Loretta Goggi, tre amiche che spesso si sono dimenticate di stare in diretta televisiva dando vita ad una serie di simpatiche gaffe.

Domenica in ha concluso con ascolti record una stagione estremamente faticosa,Mara Venier - andata in onda per mesi senza pubblico in studio - è riuscita nel difficile compito di intrattenere il pubblico da casa in uno dei momenti più difficili del nostro Paese. Ieri si è concessa un momento di relax ospitando le sue amiche Romina Power e Loretta Goggi. La chimica tra le tre donne dello spettacolo è apparsa subito evidente, presto sono caduti i freni inibitori e questo ha provocato qualche simpatica gaffe che ha divertito i numerosi spettatori da casa.

Loretta Goggi ha ricordato il marito, ballerino e coreografo Gianni Brezza, morto nove anni fa per un cancro. La coppia si era conosciuta sul set di Fantastico, da allora sono stati inseparabili per 32 anni. Troppi anni a sentire Romina Power che ha esclamato: "Che coraggio stare con qualcuno 32 anni", ripresa subito da Mara che ha detto "ma che stai a dì?".

Loretta Goggi sente ancora la mancanza del marito tanto da non riuscire a cantare nessuna delle canzoni che glielo ricordano. A questo punto è Mara ha commettere la gaffe dicendo: "Però Romina canta ancora le canzoni con Al Bano", e Loretta le risponde divertita: "Eh, ma Al Bano è vivo, mio marito Gianni è morto".