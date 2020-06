Domenica In: Mara Venier trionfa nell'ultima puntata con ascolti record

Mara Venier ha chiuso la stagione di Domenica In con ascolti record per un'ultima puntata che non ha risparmiato emozioni e polemiche.

Letteralmente un trionfo quello di Mara Venier con l'ultima puntata di Domenica In, che festeggia con ascolti record le sospirate vacanze: oltre 3 milioni di spettatori nel primo segmento, diminuiti di pochissimo nella seconda parte.

Un'edizione travagliatissima per il contenitore domenicale di Rai1, "salvato" in molti casi proprio dalla sua bionda conduttrice e dal profondo affetto che ormai da anni lega il pubblico italiano a Mara Venier. Il premio, dopo mesi funestati dalla difficile situazione sanitaria mondiale, dopo la polemica sollevata da alcuni dipendenti RAI, a cui si è aggiunto, nelle ultime settimane, anche l'infortunio domestico che ha costretto "zia Mara" alle stampelle, il premio, si diceva, è arrivato nella mattinata di oggi quando i dati sugli ascolti hanno sancito la sua vittoria: più di 3 milioni di spettatori per la sua Domenica In nella prima parte del programma, per 22.3 punti di share, e 2 milioni 682.000 spettatori nella seconda parte, pari al 23% di share. Aveva fatto meglio solo nella puntata speciale da Sanremo.

E il futuro? Per un altro anno almeno le domeniche di Rai1 saranno ancora targate Mara Venier, ad assicurarlo è stata lei stessa: "La prossima settimana cominciamo le riunioni, qui in casa mia. Non ho ancora le idee chiare, anche se una cosa l'ho capita: il format sono io. Mi piacerebbe avere dei compagni di viaggio, non un cast fisso ma amici con cui condividere qualche domenica. E manterrò le interviste. Mi piacerebbe avere con me Stefano De Martino, una vera rivelazione".