Mara Venier contro Pierpaolo Pretelli “Poerello”. Poi lui chiede scusa, ecco cosa è successo

Domenica pomeriggio Mara Venier non ha gradito una frecciatina di Pierpaolo Pretelli e gli ha risposto per le rime: l'ex gieffino, ospite di Verissimo, ha detto che durante la sua, breve, permanenza a Domenica In, ha ringiovanito il programma. La frase ha suscitato l'indignazione di gran parte del web e la reazione della Venier che, dopo le scuse, sembra aver perdonato Pretelli.

Pierpaolo Pretelli, dopo aver preso parte a Tale e Quale Show, è stato ospite fisso, per un breve periodo, a Domenica In, fu la stessa conduttrice a volerlo al suo fianco. Ieri la Venier, dopo aver visto l'intervista del suo ex pupillo, si sarà sentita tradita. Pierpaolo è stato ospite di Verissimo, appena arrivato nello studio di Silvia Toffanin, Pretelli ha detto "ho realizzato di essere a Canale 5 con quest'aria fresca", poi, riferendosi alla sua partecipazione a Domenica in, ha aggiunto "invece lì ho fatto un'azione da botulino, ho ringiovanito un poco".

La frase, oltre aver suscitato l'indignazione di molti utenti del web, che hanno accusato l'ex gieffino di ingratitudine, ha fatto arrabbiare anche Mara Venier. La conduttrice, che in precedenza aveva affrontato una polemica per una frase infelice di Amanda Lear, sul suo profilo Instagram, ha condiviso alcune critiche a Pierpaolo e, sotto una di queste, ha aggiunto la scritta "poerello".

La polemica ha spinto Pierpaolo a fare un passo indietro e a chiedere scusa su Twitter, dove Pretelli ha scritto "Era una battuta scherzosa, non c'era intenzione di offendere nessuno. Se fosse una battuta venuta male mi scuso" e ancora "Sarò sempre grato a Carlo e a Mara". Poco dopo Mara, da brava zia, lo ha scusato "Ok tranquilli. Pierpaolo, tutto chiaro...ci vediamo presto".

Nella giornata di ieri Dagospia ha riportato l'indiscrezione che l'esperienza di Pierpaolo a Domenica in sarebbe finita in conseguenza dei bassi ascolti del suo segmento. Sembra che, in contemporanea con le sue ospitate, la curva dell'auditel diminuisse.