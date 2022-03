Domenica In, Amanda Lear e la frase infelice sull'Ucraina: ecco cosa è successo (VIDEO)

Amanda Lear ha pronunciato una battuta molto infelice sull'Ucraina durante la sua ultima intervista con Mara Venier andata in onda durante Domenica In.

Amanda Lear si è lasciata scappare una battuta piuttosto offensiva e fuori luogo, specialmente se consideriamo l'attuale conflitto tra Russia e Ucraina, durante la sua intervista con Mara Venier a Domenica In: la musa di Salvador Dalí si è immediatamente rimangiata la frase infelice.

Dopo che in studio è stato mandato in onda un filmato inerente alla carriera della celeberrima attrice e cantante, la Lear, a proposito della ragazza che la interpreta in un film, ha detto: "Sembra una mignotta ucraina". Mara le ha chiesto di ripetere il suo commento, ma Amanda si è subito ripresa dicendo: "Sembra una Bond girl, ecco."

Centinaia di utenti si sono comprensibilmente infuriati online, condannando la battuta infelice della Lear. L'intervista è finita dopo poco e Amanda ha voluto chiedere scusa affermando che la sua era solo una battuta: "Prima scherzavo! Io parlavo della ragazza che faceva la mia parte e scherzavo".

"Non è il momento per fare polemiche inutili, non è proprio il momento. Prendo subito le distanze, non l'ho fatto prima perché non ho sentito infatti ho chiesto cosa hai detto. Se n'è uscita con questa battuta infelice, ma io non l'ho sentita quindi stop con le polemiche", ha dichiarato Mara Venier, quando lo show è tornato in onda dopo la pubblicità.