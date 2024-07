Mara Venier torna sul comunicato sanremese su Israele/Gaza: "Non avrei dovuto leggerlo. Punto"

Mara Venier si è trovata costretta ad ammettere le sue colpe in merito alla lettura del famigerato comunicato durante la di Domenica In post-Sanremo.

Tutti conoscono la nota conduttrice Mara Venier per essere una delle colonne portanti del palinsesto Rai, specie per il suo storico programma Domenica In, trasmesso da anni ormai sul primo canale della rete nazionale. La signora di casa è di certo un'assicurazione di share e di simpatia, dato che il pubblico nutre verso quest'ultima un profondo interesse. Tuttavia anche lei non è esente dal commettere qualche errore di troppo.

Mara Venier ammette le sue colpe

Come in molti ricorderanno infatti, durante la puntata di Domenica In trasmessa in occasione dell'ultima edizione di Sanremo, la conduttrice si è ritrovata a leggere un comunicato da parte dell'ad Roberto Sergio, palesemente a favore di Israele e della comunità ebraica e in opposizione a ciò che precedentemente il cantante Ghali aveva detto a favore dei palestinesi.

Questo gesto ha indubbiamente scatenato una serie di polemiche in merito alle posizioni della Venier in merito alla delicata questione della guerra in Medio Oriente ed alla sua sua opinione apparentemente Meloniana.

Ecco quindi che dopo aver annunciato pubblicamente che non rinuncerà al suo programma di punta (infatti Mara Venier condurrà Domenica In anche per la prossima stagione televisiva), durante una recente intervista quest'ultima ci ha tenuto a prendersi le sue responsabilità, dichiarando: "La mia storia professionale dimostra chi sono. Amo la Rai e sto lì da 30 anni, non da quando è arrivata Giorgia Meloni. Il comunicato? Non avrei mai dovuto leggerlo. Punto".