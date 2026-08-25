Manuela Moreno è una nuova concorrente di Ballando con le Stelle

Il cast di Ballando con le Stelle continua a prendere forma e si arricchisce di un nuovo nome. Milly Carlucci ha infatti annunciato a sorpresa l'ingresso di Manuela Moreno tra i concorrenti della prossima edizione dello show di Rai 1. La giornalista, inizialmente incredula davanti alla proposta della conduttrice, ha accettato la sfida in diretta. Per lei si apre così una nuova avventura sul palco, questa volta alle prese con ballo, allenamenti e coreografie.

Milly Carlucci annuncia Manuela Moreno come ottava concorrente di Ballando con le Stelle

L'annuncio è arrivato durante La Vita in Diretta, con un collegamento telefonico a sorpresa. Milly Carlucci ha chiamato direttamente la giornalista, spiegandole che, dopo le indiscrezioni circolate negli ultimi giorni, era arrivato il momento di fare chiarezza. "Come giurata è un lavoro troppo sedentario per te: tu sei frizzante, sei piena di idee, sei una peperina, quindi ti vedo a ballare!", ha scherzato la conduttrice, prima di rivolgerle l'invito ufficiale: "ti invito ufficialmente a prendere parte a questa edizione, ad essere una grande concorrente di questa nuova edizione! Ci stai?"

Moreno, inizialmente incredula, ha chiesto più volte conferma a Milly, fino ad accettare con entusiasmo la sfida. Nel corso della conversazione è intervenuto anche Franco Miseria, pronto a darle i primi consigli e a spronarla a cominciare ad allenarsi. La giornalista ha quindi confermato: "Io vengo!".

Alberto Matano

L'arrivo di Manuela Moreno si aggiunge ai nomi già annunciati nelle scorse settimane: Alessandro Matri, Aurora Ramazzotti, Eugenio Finardi, Noemi Bocchi, Jimmy Ghione, Riccardo Rossi e Anna Safroncik. Un cast sempre più variegato, pronto a mettersi alla prova sulla pista da ballo.

Durante il collegamento, Carlucci ha inoltre confermato ufficialmente la presenza di Carolyn Smith in giuria, definendola "la nostra regina della danza". In giuria, come spoilerato da Ivan Zazzaronici sarà anche Barbara D'Urso che prenderebbe il posto di Selvaggia Lucarelli, mentre Alberto Matano dovrebbe subentrare a Fabio Canino.

Novità anche per quanto riguarda i maestri di ballo. Tra i nuovi arrivi ci sono Leonardo Lini e Gioia Giovanatti, mentre sono stati annunciati ufficialmente anche alcuni dei professionisti già confermati, tra cui Nikita Perotti, Giovanni Pernice ed Erica Martinelli.