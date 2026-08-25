Ballando con le stelle: Paolo Belli torna dopo l'incidente, Zazzaroni "conferma" Barbara D'Urso

Paolo Belli sarebbe pronto a tornare al fianco di Milly Carlucci dopo l'incidente dello scorso luglio. Intanto Ivan Zazzaroni parla di Barbara D'Urso e delle novità della prossima edizione.

Ballando con le stelle si prepara a tornare su Rai 1 con una nuova edizione caratterizzata da importanti cambiamenti e alcune conferme. Al fianco di Milly Carlucci dovrebbe esserci ancora Paolo Belli, pronto a tornare nel programma dopo il grave incidente stradale dello scorso luglio. Intanto, a tenere banco è soprattutto il possibile ingresso di Barbara D'Urso, nome sempre più insistente per la nuova stagione. A parlare della conduttrice è stato Ivan Zazzaroni, che ha anticipato alcune delle novità destinate a cambiare gli equilibri della trasmissione.

Paolo Belli torna a Ballando con le stelle dopo l'incidente

Secondo quanto riportato da Dagospia, lo staff di Milly Carlucci avrebbe deciso di confermare Paolo Belli nella nuova edizione di Ballando con le stelle. La sua presenza era rimasta in bilico dopo il grave incidente stradale avvenuto lo scorso 13 luglio nelle campagne di Cognento di Campagnola Emilia.

Il cantante si trovava in bicicletta quando si è verificato lo scontro con un pedone, Alessandro Magnani, 41 anni, che ha perso la vita. In seguito all'incidente, la Procura di Reggio Emilia ha iscritto Belli nel registro degli indagati con l'ipotesi di omicidio stradale. Le indagini sulla dinamica dell'accaduto sono ancora in corso.

Paolo Belli

La conferma della sua presenza rappresenterebbe quindi un elemento di continuità per il programma di Rai 1. Belli è infatti da anni una presenza fissa accanto a Milly Carlucci e il suo ritorno permetterebbe alla trasmissione di mantenere uno dei suoi volti storici.

Barbara D'Urso verso Ballando con le stelle: parla Zazzaroni

La vera novità della prossima edizione potrebbe però essere Barbara D'Urso. Il nome della conduttrice è circolato con insistenza nelle ultime settimane e a rafforzare l'ipotesi del suo ingresso nel programma sono arrivate le parole di Ivan Zazzaroni.

Il giudice di Ballando con le stelle, durante un'intervista ad AlaNews, ha parlato dei possibili cambiamenti nella giuria: "Si parla di Barbara D'Urso e Alberto Matano, dovrebbero essere queste le novità". Zazzaroni ha inoltre commentato la sostituzione di due componenti della giuria, sottolineando quanto sarebbe particolare un cambiamento così significativo all'interno del gruppo storico del programma.

Barbara D'Urso e Pasquale La Rocca dopo il Tango Argentino

Particolarmente interessante è il passaggio dedicato a Barbara D'Urso e al possibile ruolo che potrebbe assumere dopo l'addio di Selvaggia Lucarelli. Zazzaroni ha chiarito che la conduttrice non dovrebbe essere considerata una semplice sostituta della giornalista, ma un personaggio destinato a portare nel programma una personalità e uno stile differenti.

"Barbara D'Urso non sarà la Lucarelli, sarà Barbara", ha spiegato Zazzaroni, sottolineando anche le capacità televisive della conduttrice. Secondo il giudice, cercare un clone di Lucarelli sarebbe stato impossibile proprio perché non esiste una figura in grado di replicarne esattamente il ruolo e il modo di stare in trasmissione.

L'eventuale ingresso di D'Urso potrebbe quindi modificare il tono della nuova edizione. Lo stesso Zazzaroni ha infatti osservato che la presenza della conduttrice "cambierà inevitabilmente il mood della trasmissione".

Guillermo Mariotto

Guillermo Mariotto conferma la sua presenza

Tra le conferme per Ballando con le stelle 2026 ci sarebbe anche Guillermo Mariotto. Il giudice, intervistato da Il Messaggero, ha infatti confermato la propria partecipazione alla prossima edizione del programma.

Mariotto ha parlato anche dell'addio di Selvaggia Lucarelli, con la quale ha condiviso dieci anni di percorso televisivo: "Abbiamo lavorato insieme dieci anni, va bene così".

Il giudice ha poi ricordato un altro addio che, al momento della sua uscita, sembrava destinato a creare un vuoto difficile da colmare: quello di Raimondo Todaro, che lasciò il programma nel 2021. "Quando è andato via Raimondo Todaro, sembrava una tragedia... E invece", ha raccontato Mariotto.